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ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/kherson-1851874874.html
ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном
ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 14.02.2023
ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по расположению украинской теробороны в районе села Днепровское под Херсоном - уничтожены десять военных, ранены восемь,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:47
2023-02-14T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсон
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по расположению украинской теробороны в районе села Днепровское под Херсоном - уничтожены десять военных, ранены восемь, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера по месту расположения одного из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ в районе села Днепровское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, десять погибших военных ВСУ, восемь раненых", - сказал собеседник агентства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсон, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсон, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:47 14.02.2023
 
ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по расположению украинской теробороны в районе села Днепровское под Херсоном - уничтожены десять военных, ранены восемь, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера по месту расположения одного из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ в районе села Днепровское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, десять погибших военных ВСУ, восемь раненых", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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