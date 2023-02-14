https://ria.ru/20230214/kherson-1851874874.html
ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном
ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 14.02.2023
ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по расположению украинской теробороны в районе села Днепровское под Херсоном - уничтожены десять военных, ранены восемь,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:47
2023-02-14T10:47
2023-02-14T10:47
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по расположению украинской теробороны в районе села Днепровское под Херсоном - уничтожены десять военных, ранены восемь, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера по месту расположения одного из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ в районе села Днепровское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, десять погибших военных ВСУ, восемь раненых", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном