https://ria.ru/20230214/kherson-1851874874.html

ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном

ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 14.02.2023

ВС России уничтожили десять боевиков украинской теробороны под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по расположению украинской теробороны в районе села Днепровское под Херсоном - уничтожены десять военных, ранены восемь,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:47

2023-02-14T10:47

2023-02-14T10:47

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по расположению украинской теробороны в районе села Днепровское под Херсоном - уничтожены десять военных, ранены восемь, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера по месту расположения одного из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ в районе села Днепровское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, десять погибших военных ВСУ, восемь раненых", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html

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Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсон, россия, украина, ситуация в днр и лнр