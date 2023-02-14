Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/kherson-1851863955.html
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область - РИА Новости, 14.02.2023
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область
Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании "Таврия". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:09
2023-02-14T10:35
россия
херсонская область
владимир сальдо
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851868376_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_142bfbc6eaa09d5fdc28f26da8a798fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании "Таврия". "Постепенно люди уже сейчас возвращаются. Мы это видим по объемам выпуска хлебобулочной продукции, количеству нефтепродуктов, которое продается. Идет увеличение, а это говорит о том, что люди возвращаются", — пояснил чиновник.В регионе растет деловая активность и налаживается работа всех сфер жизнеобеспечения.Кроме того, с 1 марта Херсонская область перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения.По его словам, эта работа будет включать пенсионные и социальные выплаты, в том числе материнский капитал и поддержку малоимущих граждан.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Киев не признает легитимность волеизъявления граждан и продолжает обстрелы. Российские силы контролируют 75% территории региона, правый берег, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html
https://ria.ru/20230212/povrezhdeniya-1851529928.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851868376_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c593266925107482220bcab867dd3627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество
10:09 14.02.2023 (обновлено: 10:35 14.02.2023)
 
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область

Сальдо заявил, что в Херсонскую область возвращаются ранее покинувшие регион люди

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде в Новой Каховке
Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании "Таврия".
"Постепенно люди уже сейчас возвращаются. Мы это видим по объемам выпуска хлебобулочной продукции, количеству нефтепродуктов, которое продается. Идет увеличение, а это говорит о том, что люди возвращаются", — пояснил чиновник.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 09:35Специальная военная операция на Украине
Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии
В регионе растет деловая активность и налаживается работа всех сфер жизнеобеспечения.
Кроме того, с 1 марта Херсонская область перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения.
"Все программы, действующие в России, с 1 марта начнут разворачиваться у нас в Херсонской области. Это возможность для граждан жить лучше, не считать каждую копейку, а чувствовать себя более свободно. Государство стоит на страже интересов людей и стремится обеспечить им лучшие условия для жизни", — подчеркнул врио губернатора.
По его словам, эта работа будет включать пенсионные и социальные выплаты, в том числе материнский капитал и поддержку малоимущих граждан.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Киев не признает легитимность волеизъявления граждан и продолжает обстрелы. Российские силы контролируют 75% территории региона, правый берег, включая Херсон, удерживает Украина.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 15:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона
 
РоссияХерсонская областьВладимир СальдоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала