https://ria.ru/20230214/kherson-1851863955.html

Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область

Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область - РИА Новости, 14.02.2023

Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область

Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании "Таврия". РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:09

2023-02-14T10:09

2023-02-14T10:35

россия

херсонская область

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании "Таврия". "Постепенно люди уже сейчас возвращаются. Мы это видим по объемам выпуска хлебобулочной продукции, количеству нефтепродуктов, которое продается. Идет увеличение, а это говорит о том, что люди возвращаются", — пояснил чиновник.В регионе растет деловая активность и налаживается работа всех сфер жизнеобеспечения.Кроме того, с 1 марта Херсонская область перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения.По его словам, эта работа будет включать пенсионные и социальные выплаты, в том числе материнский капитал и поддержку малоимущих граждан.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Киев не признает легитимность волеизъявления граждан и продолжает обстрелы. Российские силы контролируют 75% территории региона, правый берег, включая Херсон, удерживает Украина.

https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html

https://ria.ru/20230212/povrezhdeniya-1851529928.html

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , владимир сальдо, общество