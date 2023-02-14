https://ria.ru/20230214/kherson-1851863955.html
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область - РИА Новости, 14.02.2023
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область
Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании "Таврия". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:09
2023-02-14T10:09
2023-02-14T10:35
россия
херсонская область
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании "Таврия". "Постепенно люди уже сейчас возвращаются. Мы это видим по объемам выпуска хлебобулочной продукции, количеству нефтепродуктов, которое продается. Идет увеличение, а это говорит о том, что люди возвращаются", — пояснил чиновник.В регионе растет деловая активность и налаживается работа всех сфер жизнеобеспечения.Кроме того, с 1 марта Херсонская область перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения.По его словам, эта работа будет включать пенсионные и социальные выплаты, в том числе материнский капитал и поддержку малоимущих граждан.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Киев не признает легитимность волеизъявления граждан и продолжает обстрелы. Российские силы контролируют 75% территории региона, правый берег, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество
10:09 14.02.2023 (обновлено: 10:35 14.02.2023)
Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область
Сальдо заявил, что в Херсонскую область возвращаются ранее покинувшие регион люди