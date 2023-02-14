https://ria.ru/20230214/kemerovo-1851904563.html
В Кемерово продлили режим "черного неба"
В Кемерово продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 14.02.2023
В Кемерово продлили режим "черного неба"
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для Кемерово на 15 февраля, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:18
2023-02-14T12:18
2023-02-14T12:19
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КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для Кемерово на 15 февраля, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. Во вторник сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово, введенный с 10 по 13 февраля, был продлен на 14 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин (08.00 мск) 10.02.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 15.02.2023", – говорится в сообщении. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20230213/nebo-1851674716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемерово, экология, россия, общество, происшествия, кемеровская область
Кемерово, Экология, Россия, Общество, Происшествия, Кемеровская область
12:18 14.02.2023 (обновлено: 12:19 14.02.2023)
В Кемерово продлили режим "черного неба"
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для Кемерово на 15 февраля