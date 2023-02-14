10:24 14.02.2023 (обновлено: 11:23 14.02.2023)
Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае развивается казачество, в регионе для этого созданы все условия, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел рабочую встречу с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым.
"Обсудили задачи, которые ставят верховный главнокомандующий - президент России Владимир Владимирович Путин и атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Мы активно возрождаем казачество. В июне 2022 года казаков возглавил зампред регионального правительства по инфраструктуре Роман Мирошин, он избран окружным атаманом Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи.
Губернатор отметил, что для штаба войска созданы все условия: актив казаков располагается в историческом здании на безвозмездной основе.
В регионе открыты 33 профильных кадетских класса, где учатся более 700 школьников. Историю и культуру сословия изучают свыше 1,3 тысячи детей. Также ведется работа по созданию в Хабаровске казачьего кадетского корпуса, в котором смогут обучаться дети со всего Дальнего Востока. Выходит газета "Приамурский казачий вестник". Краевое минкультуры совместно с окружным обществом возродили Амурский казачий хор. "Сейчас идет творческое слаживание. Уверен, он станет визитной карточкой Дальнего Востока", - рассказал глава региона.
"Ну, а главное, сегодня сотни амурских казаков выполняют свой воинский долг, защищая интересы нашей страны в специальной военной операции. Почти в полном составе добровольцами ушли казаки станицы Бикинской", - заключил Дегтярев.
В свою очередь войсковой атаман выразил главе региона благодарность за возрождение, поддержку и укрепление казачества с опорой на существующие в Хабаровском крае глубокие исторически корни движения.
"Казаки – это прежде всего форпост Дальнего Востока. Они всегда были первооткрывателями. И эта миссия, возлагавшаяся на плечи казаков столетия назад, продолжается и сейчас. Сегодня перед нами стоят глобальные задачи... И мы их обязательно выполним", - заявил Агибалов.