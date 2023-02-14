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Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.02.2023
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Хабаровский край
https://ria.ru/20230214/kazaki-1851867254.html
Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае
Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.02.2023
Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае
В Хабаровском крае развивается казачество, в регионе для этого созданы все условия, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:24
2023-02-14T11:23
хабаровский край
хабаровский край
дальний восток
россия
михаил дегтярев
николай долуда
российское казачество
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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае развивается казачество, в регионе для этого созданы все условия, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым. "Обсудили задачи, которые ставят верховный главнокомандующий - президент России Владимир Владимирович Путин и атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Мы активно возрождаем казачество. В июне 2022 года казаков возглавил зампред регионального правительства по инфраструктуре Роман Мирошин, он избран окружным атаманом Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. Губернатор отметил, что для штаба войска созданы все условия: актив казаков располагается в историческом здании на безвозмездной основе. В регионе открыты 33 профильных кадетских класса, где учатся более 700 школьников. Историю и культуру сословия изучают свыше 1,3 тысячи детей. Также ведется работа по созданию в Хабаровске казачьего кадетского корпуса, в котором смогут обучаться дети со всего Дальнего Востока. Выходит газета "Приамурский казачий вестник". Краевое минкультуры совместно с окружным обществом возродили Амурский казачий хор. "Сейчас идет творческое слаживание. Уверен, он станет визитной карточкой Дальнего Востока", - рассказал глава региона. "Ну, а главное, сегодня сотни амурских казаков выполняют свой воинский долг, защищая интересы нашей страны в специальной военной операции. Почти в полном составе добровольцами ушли казаки станицы Бикинской", - заключил Дегтярев. В свою очередь войсковой атаман выразил главе региона благодарность за возрождение, поддержку и укрепление казачества с опорой на существующие в Хабаровском крае глубокие исторически корни движения. "Казаки – это прежде всего форпост Дальнего Востока. Они всегда были первооткрывателями. И эта миссия, возлагавшаяся на плечи казаков столетия назад, продолжается и сейчас. Сегодня перед нами стоят глобальные задачи... И мы их обязательно выполним", - заявил Агибалов.
https://ria.ru/20220121/traditsii-1768759727.html
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хабаровский край, дальний восток, россия, михаил дегтярев, николай долуда, российское казачество
Хабаровский край, Хабаровский край, Дальний Восток, Россия, Михаил Дегтярев, Николай Долуда, Российское казачество
10:24 14.02.2023 (обновлено: 11:23 14.02.2023)
 

Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае развивается казачество, в регионе для этого созданы все условия, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел рабочую встречу с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым.
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"Обсудили задачи, которые ставят верховный главнокомандующий - президент России Владимир Владимирович Путин и атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Мы активно возрождаем казачество. В июне 2022 года казаков возглавил зампред регионального правительства по инфраструктуре Роман Мирошин, он избран окружным атаманом Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи.
Губернатор отметил, что для штаба войска созданы все условия: актив казаков располагается в историческом здании на безвозмездной основе.
В регионе открыты 33 профильных кадетских класса, где учатся более 700 школьников. Историю и культуру сословия изучают свыше 1,3 тысячи детей. Также ведется работа по созданию в Хабаровске казачьего кадетского корпуса, в котором смогут обучаться дети со всего Дальнего Востока. Выходит газета "Приамурский казачий вестник". Краевое минкультуры совместно с окружным обществом возродили Амурский казачий хор. "Сейчас идет творческое слаживание. Уверен, он станет визитной карточкой Дальнего Востока", - рассказал глава региона.
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"Ну, а главное, сегодня сотни амурских казаков выполняют свой воинский долг, защищая интересы нашей страны в специальной военной операции. Почти в полном составе добровольцами ушли казаки станицы Бикинской", - заключил Дегтярев.
В свою очередь войсковой атаман выразил главе региона благодарность за возрождение, поддержку и укрепление казачества с опорой на существующие в Хабаровском крае глубокие исторически корни движения.
"Казаки – это прежде всего форпост Дальнего Востока. Они всегда были первооткрывателями. И эта миссия, возлагавшаяся на плечи казаков столетия назад, продолжается и сейчас. Сегодня перед нами стоят глобальные задачи... И мы их обязательно выполним", - заявил Агибалов.
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Хабаровский крайХабаровский крайДальний ВостокРоссияМихаил ДегтяревНиколай ДолудаРоссийское казачество
 
 
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