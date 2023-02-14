https://ria.ru/20230214/kazaki-1851867254.html

Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае

Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.02.2023

Дегтярев рассказал о развитии казачества в Хабаровском крае

В Хабаровском крае развивается казачество, в регионе для этого созданы все условия, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:24

2023-02-14T10:24

2023-02-14T11:23

хабаровский край

хабаровский край

дальний восток

россия

михаил дегтярев

николай долуда

российское казачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851884784_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_44907ee998b93fe57320f5f2a199a21f.jpg

ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае развивается казачество, в регионе для этого созданы все условия, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым. "Обсудили задачи, которые ставят верховный главнокомандующий - президент России Владимир Владимирович Путин и атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Мы активно возрождаем казачество. В июне 2022 года казаков возглавил зампред регионального правительства по инфраструктуре Роман Мирошин, он избран окружным атаманом Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. Губернатор отметил, что для штаба войска созданы все условия: актив казаков располагается в историческом здании на безвозмездной основе. В регионе открыты 33 профильных кадетских класса, где учатся более 700 школьников. Историю и культуру сословия изучают свыше 1,3 тысячи детей. Также ведется работа по созданию в Хабаровске казачьего кадетского корпуса, в котором смогут обучаться дети со всего Дальнего Востока. Выходит газета "Приамурский казачий вестник". Краевое минкультуры совместно с окружным обществом возродили Амурский казачий хор. "Сейчас идет творческое слаживание. Уверен, он станет визитной карточкой Дальнего Востока", - рассказал глава региона. "Ну, а главное, сегодня сотни амурских казаков выполняют свой воинский долг, защищая интересы нашей страны в специальной военной операции. Почти в полном составе добровольцами ушли казаки станицы Бикинской", - заключил Дегтярев. В свою очередь войсковой атаман выразил главе региона благодарность за возрождение, поддержку и укрепление казачества с опорой на существующие в Хабаровском крае глубокие исторически корни движения. "Казаки – это прежде всего форпост Дальнего Востока. Они всегда были первооткрывателями. И эта миссия, возлагавшаяся на плечи казаков столетия назад, продолжается и сейчас. Сегодня перед нами стоят глобальные задачи... И мы их обязательно выполним", - заявил Агибалов.

https://ria.ru/20220121/traditsii-1768759727.html

https://ria.ru/20230214/tigr-1851840150.html

https://ria.ru/20230214/vooruzheniya-1851848667.html

хабаровский край

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, дальний восток, россия, михаил дегтярев, николай долуда, российское казачество