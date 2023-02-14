https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1851959928.html
СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением США
СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением США - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением США
США были виновниками отказа Индонезии закупить у России истребители Су-35, которые на деле соответствуют всем требованиям ВВС Индонезии, сообщила местная газета РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:30
2023-02-14T15:30
2023-02-14T15:30
технологии
индия
россия
индонезия
f-15se
rafale
су-35
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США были виновниками отказа Индонезии закупить у России истребители Су-35, которые на деле соответствуют всем требованиям ВВС Индонезии, сообщила местная газета Bisnis. Изначально представители России заявляли, что готовы поставить Индонезии многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, несмотря на давление "некоторых государств". Агентство Bloomberg между тем сообщало, что США "настоятельно рекомендовали" Джакарте прекратить переговоры с Россией. В итоге в декабре 2021 года власти Индонезии объявили, что сделка не состоялась "из-за нехватки средств в бюджете". Соглашение оценивалось в 1,1 миллиарда долларов. "На самом деле Индонезия давно присматривается к одному из новейших истребителей российского производства Су-35. Истребитель Су-35 считается одним из самых современных и недорогих средств обороны на сегодняшний день", - пишет издание. По данным Bisnis, сделка сорвалась, так как "Вашингтон не стесняется вводить экономические санкции против стран по всему миру, уличенных в сотрудничестве с Россией". Уточняется, что пока только Пекин смог открыто противостоять давлению США в отношении оборонных контрактов с Россией, а в скором времени к нему может присоединится Иран. Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей Демократической партии борьбы Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила в интервью РИА Новости, что существует ряд способов обойти препятствия, которые страны Запада создали для покупки российского оружия другими странами. Основной причиной возникших трудностей военный аналитик назвала американский закон CAATSA, налагающий санкции на Россию. Именно из-за него, по оценкам Конни, в декабре 2021 года Индонезия отказалась от поставок Су-35. "Я неустанно твердила нашим министрам обороны и иностранных дел, что им следует присмотреться к тому, как поступили в Индии. На Индию так же оказывалось давление из-за CAATSA, но затем их министр иностранных дел заявил, что российские самолеты нужны для национальных интересов, и это не дело США", - объяснила Конни.
https://ria.ru/20230214/norvegiya-1851889676.html
https://ria.ru/20230214/ssha-1851883312.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, индия, россия, индонезия, f-15se, rafale, су-35
Технологии, Индия, Россия, Индонезия, F-15SE, Rafale, Су-35
СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением США
Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США были виновниками отказа Индонезии закупить у России истребители Су-35, которые на деле соответствуют всем требованиям ВВС Индонезии, сообщила местная газета Bisnis.
Изначально представители России заявляли, что готовы поставить Индонезии многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, несмотря на давление "некоторых государств". Агентство Bloomberg между тем сообщало, что США "настоятельно рекомендовали" Джакарте прекратить переговоры с Россией. В итоге в декабре 2021 года власти Индонезии объявили, что сделка не состоялась "из-за нехватки средств в бюджете". Соглашение оценивалось в 1,1 миллиарда долларов.
"На самом деле Индонезия давно присматривается к одному из новейших истребителей российского производства Су-35. Истребитель Су-35 считается одним из самых современных и недорогих средств обороны на сегодняшний день", - пишет издание.
По данным Bisnis, сделка сорвалась, так как "Вашингтон не стесняется вводить экономические санкции против стран по всему миру, уличенных в сотрудничестве с Россией".
"Контракты о продаже российских Су-35 Алжиру, Египту и Индонезии были расторгнуты под давлением США и угрозами экономических санкций. В результате эти страны купили американские истребители F-15 или французские истребители Rafale", - пишет издание со ссылкой на данные отчета Jamestown Foundation ("Джеймстаунский фонд", признан в РФ нежелательным).
Уточняется, что пока только Пекин смог открыто противостоять давлению США в отношении оборонных контрактов с Россией, а в скором времени к нему может присоединится Иран.
Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей Демократической партии борьбы Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила в интервью РИА Новости, что существует ряд способов обойти препятствия, которые страны Запада создали для покупки российского оружия другими странами.
Основной причиной возникших трудностей военный аналитик назвала американский закон CAATSA, налагающий санкции на Россию
. Именно из-за него, по оценкам Конни, в декабре 2021 года Индонезия
отказалась от поставок Су-35.
"Я неустанно твердила нашим министрам обороны и иностранных дел, что им следует присмотреться к тому, как поступили в Индии
. На Индию так же оказывалось давление из-за CAATSA, но затем их министр иностранных дел заявил, что российские самолеты нужны для национальных интересов, и это не дело США", - объяснила Конни.