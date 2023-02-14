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Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 14.02.2023
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Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине
Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 14.02.2023
Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал вопрос журналистов по его ожиданиям поставок странами НАТО... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:25
2023-02-14T12:27
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
нато
европа
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал вопрос журналистов по его ожиданиям поставок странами НАТО истребителей Украине словом "посмотрим". Боррель принимает во вторник участие в заседании американской Контактной группы по Украине, которое проходит в Брюсселе в рамках встречи глав минобороны стран Североатлантического альянса. "Посмотрим", - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он решения по поставкам истребителей Киеву. Он также добавил, что "сегодня все участники заявят о своих предложениях по продолжению военной поддержки Украины". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. В Кремле ранее заявляли, что рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с РФ. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230213/istrebiteli-1851678658.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато, европа
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Европа
12:25 14.02.2023 (обновлено: 12:27 14.02.2023)
 
Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель ответил на вопрос об истребителях для Киева словом "посмотрим"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал вопрос журналистов по его ожиданиям поставок странами НАТО истребителей Украине словом "посмотрим".
Боррель принимает во вторник участие в заседании американской Контактной группы по Украине, которое проходит в Брюсселе в рамках встречи глав минобороны стран Североатлантического альянса.
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"Посмотрим", - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он решения по поставкам истребителей Киеву.
Он также добавил, что "сегодня все участники заявят о своих предложениях по продолжению военной поддержки Украины".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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В Кремле ранее заявляли, что рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с РФ.
Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
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