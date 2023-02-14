https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1851906976.html

Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине

Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 14.02.2023

Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал вопрос журналистов по его ожиданиям поставок странами НАТО... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:25

2023-02-14T12:25

2023-02-14T12:27

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

нато

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал вопрос журналистов по его ожиданиям поставок странами НАТО истребителей Украине словом "посмотрим". Боррель принимает во вторник участие в заседании американской Контактной группы по Украине, которое проходит в Брюсселе в рамках встречи глав минобороны стран Североатлантического альянса. "Посмотрим", - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он решения по поставкам истребителей Киеву. Он также добавил, что "сегодня все участники заявят о своих предложениях по продолжению военной поддержки Украины". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. В Кремле ранее заявляли, что рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с РФ. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230213/istrebiteli-1851678658.html

https://ria.ru/20230212/poslanie-1851559826.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато, европа