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Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя, показало исследование - РИА Новости, 14.02.2023
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Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя, показало исследование
Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя, показало исследование - РИА Новости, 14.02.2023
Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя, показало исследование
Покупать алкоголь в России в январе этого года стали на 17% реже, чем годом ранее, при этом число трат в булочных и кондитерских, наоборот, выросло, говорится в РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T05:15
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россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Покупать алкоголь в России в январе этого года стали на 17% реже, чем годом ранее, при этом число трат в булочных и кондитерских, наоборот, выросло, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть в распоряжении у РИА Новости. В этом январе россияне чаще ходили в заведения общепита, чем год назад. Так, количество транзакций в фастфуд-заведениях выросло на 21%, в барах – на 14%, а в ресторанах – на 12%. "При этом количество доставок готовой еды на дом сократилось на 23%", - отметили аналитики. Среди других развлечений особой популярностью пользовались океанариумы - там было произведено на 77% больше транзакций, чем в прошлом году. Причиной такой динамики аналитики назвали снятие коронавирусных ограничений в марте прошлого года, а также тренд на короткие путешествия и развлечения, которые можно найти в своём городе или рядом с ним. Кроме того, по данным исследования, большое внимание россияне уделили походам в кинотеатры - там количество платежей по картам выросло на 70% по сравнению с январем 2022 года, когда еще действовали коронавирусные ограничения. "Январь − традиционно для кинотеатров месяц высоких продаж. Семейные походы в кино – одно из любимых развлечений россиян в это время. Январь 2023 года ознаменовался выходом в прокат "Чебурашки", ставшего самым кассовым фильмом в России, что значительно увеличило продажи билетов... Продажи билетов в кино в январе 2023 года по сравнению со среднемесячными показателями последнего квартала 2022 года выросли еще больше – в 3,6 раза", - заключили авторы исследования.
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россия
Россия
05:15 14.02.2023
 
Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя, показало исследование

Исследование "МТС банка": россияне стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЖенщина выбирает конфеты в магазине
Женщина выбирает конфеты в магазине - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина выбирает конфеты в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Покупать алкоголь в России в январе этого года стали на 17% реже, чем годом ранее, при этом число трат в булочных и кондитерских, наоборот, выросло, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"Повышенным спросом в первый месяц нового года пользовались булочные и кондитерские, количество транзакций в которых выросло на 20% и на 13% соответственно. А в магазинах, торгующих спиртными напитками, продажи снизились на 17% по сравнению с январем 2022 года", - сказано в исследовании, которое проводилось на основании анализа обезличенных данных по банковским картам клиентов в январе 2022 и 2023 годов во всех регионах страны.
В этом январе россияне чаще ходили в заведения общепита, чем год назад. Так, количество транзакций в фастфуд-заведениях выросло на 21%, в барах – на 14%, а в ресторанах – на 12%. "При этом количество доставок готовой еды на дом сократилось на 23%", - отметили аналитики.
Среди других развлечений особой популярностью пользовались океанариумы - там было произведено на 77% больше транзакций, чем в прошлом году. Причиной такой динамики аналитики назвали снятие коронавирусных ограничений в марте прошлого года, а также тренд на короткие путешествия и развлечения, которые можно найти в своём городе или рядом с ним.
Кроме того, по данным исследования, большое внимание россияне уделили походам в кинотеатры - там количество платежей по картам выросло на 70% по сравнению с январем 2022 года, когда еще действовали коронавирусные ограничения.
"Январь − традиционно для кинотеатров месяц высоких продаж. Семейные походы в кино – одно из любимых развлечений россиян в это время. Январь 2023 года ознаменовался выходом в прокат "Чебурашки", ставшего самым кассовым фильмом в России, что значительно увеличило продажи билетов... Продажи билетов в кино в январе 2023 года по сравнению со среднемесячными показателями последнего квартала 2022 года выросли еще больше – в 3,6 раза", - заключили авторы исследования.
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