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В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников - РИА Новости, 14.02.2023
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В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников
В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников - РИА Новости, 14.02.2023
В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников
Иран может ответить на удары беспилотников по объектам в Исфахане, что приведет к росту напряжённости на Ближнем Востоке, заявил начальник объединенного штаба... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:06
2023-02-14T12:06
в мире
иран
исфахан
ближний восток
анатолий сидоров
одкб
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иран может ответить на удары беспилотников по объектам в Исфахане, что приведет к росту напряжённости на Ближнем Востоке, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "Удары, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также диверсии на военных и инфраструктурных объектах Ирана в конце января, вероятнее всего, спровоцируют ответные действия Ирана, что может способствовать росту напряженности в регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции. В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
иран
исфахан
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Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране
Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.
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в мире, иран, исфахан, ближний восток, анатолий сидоров, одкб, видео
В мире, Иран, Исфахан, Ближний Восток, Анатолий Сидоров, ОДКБ
В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иран может ответить на удары беспилотников по объектам в Исфахане, что приведет к росту напряжённости на Ближнем Востоке, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
2023-02-14T12:06
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12:06 14.02.2023
 
В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников

Начальник штаба ОДКБ Сидоров: атака БПЛА на Исфахан спровоцирует ответные действия Ирана

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иран может ответить на удары беспилотников по объектам в Исфахане, что приведет к росту напряжённости на Ближнем Востоке, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Удары, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также диверсии на военных и инфраструктурных объектах Ирана в конце января, вероятнее всего, спровоцируют ответные действия Ирана, что может способствовать росту напряженности в регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции.
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
 
В миреИранИсфаханБлижний ВостокАнатолий СидоровОДКБ
 
 
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