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В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников

В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников - РИА Новости, 14.02.2023

В ОДКБ допустили, что Иран ответит на удары беспилотников

Иран может ответить на удары беспилотников по объектам в Исфахане, что приведет к росту напряжённости на Ближнем Востоке, заявил начальник объединенного штаба... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:06

2023-02-14T12:06

2023-02-14T12:06

в мире

иран

исфахан

ближний восток

анатолий сидоров

одкб

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иран может ответить на удары беспилотников по объектам в Исфахане, что приведет к росту напряжённости на Ближнем Востоке, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "Удары, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также диверсии на военных и инфраструктурных объектах Ирана в конце января, вероятнее всего, спровоцируют ответные действия Ирана, что может способствовать росту напряженности в регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции. В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.

иран

исфахан

ближний восток

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Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно. 2023-02-14T12:06 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, исфахан, ближний восток, анатолий сидоров, одкб, видео