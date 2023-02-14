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Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг - РИА Новости, 14.02.2023
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Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг
Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг - РИА Новости, 14.02.2023
Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг
Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому пока их поставки в страну невозможны; соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, сообщили РИА РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T05:33
2023-02-14T06:33
россия
экономика
иран
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
тегеран (город)
iran khodro
saipa
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому пока их поставки в страну невозможны; соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В прошлом году замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что иранские автопроизводители интересуются российским авторынком. При этом посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости в феврале отмечал, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год.
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иран
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россия, экономика, иран, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тегеран (город), iran khodro, saipa
Россия, Экономика, Иран, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Тегеран (город), Iran Khodro, Saipa
05:33 14.02.2023 (обновлено: 06:33 14.02.2023)
 
Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг

Минпромторг: поставки иранских машин в Россию невозможны из-за отсутствия сертификации

© Фото : Iran KhodroАвтомобиль Iran Khodro Runna
Автомобиль Iran Khodro Runna - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Iran Khodro
Автомобиль Iran Khodro Runna. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому пока их поставки в страну невозможны; соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов", - сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о поставках иранских автомобилей в РФ.
В прошлом году замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что иранские автопроизводители интересуются российским авторынком.
При этом посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости в феврале отмечал, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год.
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РоссияЭкономикаИранМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Тегеран (город)Iran KhodroSaipa
 
 
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