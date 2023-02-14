https://ria.ru/20230214/iran-1851839995.html

Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг

Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг - РИА Новости, 14.02.2023

Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг

Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому пока их поставки в страну невозможны; соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, сообщили РИА РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T05:33

2023-02-14T05:33

2023-02-14T06:33

россия

экономика

иран

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

тегеран (город)

iran khodro

saipa

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому пока их поставки в страну невозможны; соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В прошлом году замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что иранские автопроизводители интересуются российским авторынком. При этом посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости в феврале отмечал, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год.

https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, экономика, иран, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тегеран (город), iran khodro, saipa