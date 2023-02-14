https://ria.ru/20230214/investpasporta-1851890683.html

Липецкие муниципалитеты получат инвестиционные паспорта

Липецкие муниципалитеты получат инвестиционные паспорта - РИА Новости, 14.02.2023

Липецкие муниципалитеты получат инвестиционные паспорта

Специалисты Агентства инвестиционного развития (АИР) Липецкой области совместно с представителями муниципальных образований разрабатывают инвестпаспорта... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:39

2023-02-14T11:39

2023-02-14T11:39

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Специалисты Агентства инвестиционного развития (АИР) Липецкой области совместно с представителями муниципальных образований разрабатывают инвестпаспорта районов, в которых будут отражены сильные стороны и точки роста территорий, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, паспорта помогут потенциальным инвесторам определить основные преимущества того или иного муниципалитета и принять решение о дальнейшем взаимодействии с ним. Они будут включать информацию о географическом расположении, логистике, обороте розничной торговли, объеме инвестиций в основной капитал, доле населения трудоспособного возраста, сведения о приоритетных отраслях и наиболее крупных действующих предприятиях и многое другое.Артамонов отметил, что паспорта будут размещены на инвестиционном портале, который в ближайшее время ждет полное обновление. Здесь уже сейчас действует инвестиционная карта, включающая в себя свободные земельные участки, водные объекты, здания и помещения для развития бизнеса."Липецкая область очень востребована инвесторами благодаря своему выгодному положению в центральной части страны, природным особенностям, а также современному взгляду на бизнес и деловое партнерство со стороны местного предпринимательского сообщества и органов власти. Каждый район региона может рассматриваться как выгодная площадка для бизнеса", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230213/medotdelenie-1851721208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов