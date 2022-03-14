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Биография Игоря Артамонова
Биография Игоря Артамонова - РИА Новости, 14.03.2022
Биография Игоря Артамонова
Глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:34
2022-03-14T00:34
справки
игорь артамонов
россия
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Глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края.В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) по специальности "Планирование народного хозяйства", в 1999 год – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС) по специальности "Современный руководитель коммерческого банка". Проходил обучение в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" по программе "МВА-Финансы". С 2018 года обучался по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.В 1992 году начал работу в Сбербанке России в должности начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения в Ставропольском крае, в 1994 году был назначен заместителем управляющего отделением, в 1996 году занял пост управляющего Буденновским отделением Сбербанка России.В 2000 году Артамонов стал директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Был включен в состав правления банка. В 2001 году возглавил управление кредитования.В 2003 году работал во Временной администрации по управлению Дальневосточным банком Сбербанка России. В 2004-2007 годах занимал пост заместителя председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России.В апреле 2007 года Артамонов был назначен председателем Западно-Сибирского банка Сбербанка России.В 2011 году занял пост заместителя председателя правления ОАО "Сбербанк России" (ныне ПАО "Сбербанк России").7 июня 2013 года был назначен на должность вице-президента Сбербанка России – председателя Среднерусского банка.2 октября 2018 года Артамонов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. 8 сентября 2019 года победил на выборах главы региона с результатом с 67,29% голосов.13 сентября 2019 года вступил в должность губернатора Липецкой области. Член Государственного совета Российской Федерации.Член Генерального совета партии "Единая Россия", секретарь Липецкого регионального отделения партии. Награжден орденом Почета (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011).Игорь Артамонов женат, у него двое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, игорь артамонов, россия
00:34 14.03.2022
 

Биография Игоря Артамонова

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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Глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края.
В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) по специальности "Планирование народного хозяйства", в 1999 год – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС) по специальности "Современный руководитель коммерческого банка".
Проходил обучение в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" по программе "МВА-Финансы". С 2018 года обучался по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
В 1992 году начал работу в Сбербанке России в должности начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения в Ставропольском крае, в 1994 году был назначен заместителем управляющего отделением, в 1996 году занял пост управляющего Буденновским отделением Сбербанка России.
В 2000 году Артамонов стал директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Был включен в состав правления банка. В 2001 году возглавил управление кредитования.
В 2003 году работал во Временной администрации по управлению Дальневосточным банком Сбербанка России.
В 2004-2007 годах занимал пост заместителя председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
В апреле 2007 года Артамонов был назначен председателем Западно-Сибирского банка Сбербанка России.
В 2011 году занял пост заместителя председателя правления ОАО "Сбербанк России" (ныне ПАО "Сбербанк России").
7 июня 2013 года был назначен на должность вице-президента Сбербанка России – председателя Среднерусского банка.
2 октября 2018 года Артамонов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области.
8 сентября 2019 года победил на выборах главы региона с результатом с 67,29% голосов.
13 сентября 2019 года вступил в должность губернатора Липецкой области.
Член Государственного совета Российской Федерации.
Член Генерального совета партии "Единая Россия", секретарь Липецкого регионального отделения партии.
Награжден орденом Почета (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011).
Игорь Артамонов женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиИгорь АртамоновРоссия
 
 
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