https://ria.ru/20230214/indiya-1851890483.html
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29 - РИА Новости, 14.02.2023
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29
Россия заинтересована в дополнительных поставках Индии самолетов Су-30МКИ и МиГ-29, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:38
2023-02-14T11:38
2023-02-14T11:38
индия
россия
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-30мки
миг-29
в мире
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БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в дополнительных поставках Индии самолетов Су-30МКИ и МиГ-29, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. "МиГ-29, он у нас здесь существует в модернизированном виде, в корабельном варианте. Также дополнительные поставки этих новых самолетов мы здесь обсуждаем", - сказал он на полях аэрокосмической выставки Aero India 2023. Говоря о самолете Су-30МКИ, Слюсарь сообщил, что Россия поставила Индии 270 таких самолетов. "Большое количество агрегатов этого самолета локализовано здесь, на территории Индии. Ну и в продолжительном сотрудничестве мы, конечно, заинтересованы, в том, чтобы допоставить еще значительное количество самолетокомплектов", - сказал глава ОАК.
https://ria.ru/20220416/indiya-1783913594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-30мки, миг-29, в мире
Индия, Россия, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-30МКИ, МиГ-29, В мире
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29
Глава ОАК Слюсарь: Россия хотела бы поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29