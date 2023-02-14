Рейтинг@Mail.ru
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29 - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/indiya-1851890483.html
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29 - РИА Новости, 14.02.2023
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29
Россия заинтересована в дополнительных поставках Индии самолетов Су-30МКИ и МиГ-29, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:38
2023-02-14T11:38
индия
россия
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-30мки
миг-29
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/14/1562571429_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_c7b92ea893531ec2bf8bb02e6b177ea7.jpg
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в дополнительных поставках Индии самолетов Су-30МКИ и МиГ-29, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. "МиГ-29, он у нас здесь существует в модернизированном виде, в корабельном варианте. Также дополнительные поставки этих новых самолетов мы здесь обсуждаем", - сказал он на полях аэрокосмической выставки Aero India 2023. Говоря о самолете Су-30МКИ, Слюсарь сообщил, что Россия поставила Индии 270 таких самолетов. "Большое количество агрегатов этого самолета локализовано здесь, на территории Индии. Ну и в продолжительном сотрудничестве мы, конечно, заинтересованы, в том, чтобы допоставить еще значительное количество самолетокомплектов", - сказал глава ОАК.
https://ria.ru/20220416/indiya-1783913594.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/14/1562571429_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_1350ad0efea0a69e1897dbc49e92ab9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-30мки, миг-29, в мире
Индия, Россия, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-30МКИ, МиГ-29, В мире
11:38 14.02.2023
 
ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29

Глава ОАК Слюсарь: Россия хотела бы поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29

© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в дополнительных поставках Индии самолетов Су-30МКИ и МиГ-29, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"МиГ-29, он у нас здесь существует в модернизированном виде, в корабельном варианте. Также дополнительные поставки этих новых самолетов мы здесь обсуждаем", - сказал он на полях аэрокосмической выставки Aero India 2023.
Говоря о самолете Су-30МКИ, Слюсарь сообщил, что Россия поставила Индии 270 таких самолетов.
"Большое количество агрегатов этого самолета локализовано здесь, на территории Индии. Ну и в продолжительном сотрудничестве мы, конечно, заинтересованы, в том, чтобы допоставить еще значительное количество самолетокомплектов", - сказал глава ОАК.
Ударные вертолеты - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля 2022, 20:16
ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5, сообщили СМИ
 
ИндияРоссияЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-30МКИМиГ-29В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала