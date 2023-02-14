https://ria.ru/20230214/indiya-1851890483.html

ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29

ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29 - РИА Новости, 14.02.2023

ОАК выразила желание поставить Индии дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29

Россия заинтересована в дополнительных поставках Индии самолетов Су-30МКИ и МиГ-29, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:38

2023-02-14T11:38

2023-02-14T11:38

индия

россия

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-30мки

миг-29

в мире

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БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в дополнительных поставках Индии самолетов Су-30МКИ и МиГ-29, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. "МиГ-29, он у нас здесь существует в модернизированном виде, в корабельном варианте. Также дополнительные поставки этих новых самолетов мы здесь обсуждаем", - сказал он на полях аэрокосмической выставки Aero India 2023. Говоря о самолете Су-30МКИ, Слюсарь сообщил, что Россия поставила Индии 270 таких самолетов. "Большое количество агрегатов этого самолета локализовано здесь, на территории Индии. Ну и в продолжительном сотрудничестве мы, конечно, заинтересованы, в том, чтобы допоставить еще значительное количество самолетокомплектов", - сказал глава ОАК.

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Кирилл Волков

индия, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-30мки, миг-29, в мире