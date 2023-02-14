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ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Киеву - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/gepard-1851881795.html
ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Киеву
ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Киеву - РИА Новости, 14.02.2023
ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Киеву
Власти Германии подписали договоры с оборонной индустрией о налаживании собственного производства боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard с... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:12
2023-02-14T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
борис писториус
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Власти Германии подписали договоры с оборонной индустрией о налаживании собственного производства боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard с целью дальнейшей их поставки Киеву, сообщил во вторник глава минобороны ФРГ Борис Писториус.C начала конфликта Киеву было поставлено 32 самоходные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним. Боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ."Мы находимся в контакте с оборонной индустрией. Это касается всех типов боеприпасов, но преимущественно для ПВО. Могу вам сообщить совсем свежую новость: договоры подписаны с производителями (ЗСУ) Gepard в Германии. Это значит, что мы немедленно начинаем собственное производство в (концерне) Rheinmetall боеприпасов для Gepard", - заявил Писториус перед началом заседания глав минобороны стран альянса в Брюсселе. По его словам, это позволит независимо от других стран, у которых Германия раньше заказывала данную продукцию, поставлять на Украину боеприпасы для данной системы ЗСУ.Глава минобороны назвал большим вызовом защиту воздушного пространства Украины силами ПВО, а также священную с этим необходимость поставок боеприпасов для этих систем. По мнению министра, эта центральная тема последнее время затмевалась дебатами о поставке танков. Также Писториус в ответ на вопрос журналиста уточнил, что Владимир Зеленский в прошлом их разговоре не затрагивал тему боевых самолётов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230213/tanki-1851697087.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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в мире, германия, украина, борис писториус, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:12 14.02.2023 (обновлено: 11:52 14.02.2023)
 
ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Киеву

Писториус: ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Украине

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth BrysonЗенитная самоходная установка Gepard
Зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Bryson
Зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Власти Германии подписали договоры с оборонной индустрией о налаживании собственного производства боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard с целью дальнейшей их поставки Киеву, сообщил во вторник глава минобороны ФРГ Борис Писториус.
C начала конфликта Киеву было поставлено 32 самоходные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним. Боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ.
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"Мы находимся в контакте с оборонной индустрией. Это касается всех типов боеприпасов, но преимущественно для ПВО. Могу вам сообщить совсем свежую новость: договоры подписаны с производителями (ЗСУ) Gepard в Германии. Это значит, что мы немедленно начинаем собственное производство в (концерне) Rheinmetall боеприпасов для Gepard", - заявил Писториус перед началом заседания глав минобороны стран альянса в Брюсселе. По его словам, это позволит независимо от других стран, у которых Германия раньше заказывала данную продукцию, поставлять на Украину боеприпасы для данной системы ЗСУ.
Глава минобороны назвал большим вызовом защиту воздушного пространства Украины силами ПВО, а также священную с этим необходимость поставок боеприпасов для этих систем. По мнению министра, эта центральная тема последнее время затмевалась дебатами о поставке танков. Также Писториус в ответ на вопрос журналиста уточнил, что Владимир Зеленский в прошлом их разговоре не затрагивал тему боевых самолётов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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