https://ria.ru/20230214/gektar-1851963193.html
Пять человек стали обладателями арктического гектара в Красноярском крае
Пять человек стали обладателями арктического гектара в Красноярском крае - РИА Новости, 14.02.2023
Пять человек стали обладателями арктического гектара в Красноярском крае
Пять человек стали владельцами арктического гектара, предоставляемого на территории Красноярского края, еще 12 заявлений находятся на рассмотрении муниципальных РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:39
2023-02-14T15:39
2023-02-14T15:39
красноярский край
туруханский район
таймыр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661115_0:0:3590:2020_1920x0_80_0_0_bf6dfd8a2945251531df3dee9c3375e6.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Пять человек стали владельцами арктического гектара, предоставляемого на территории Красноярского края, еще 12 заявлений находятся на рассмотрении муниципальных властей, сообщает пресс-служба губернатора. Реализация федеральной программы, позволяющей гражданам бесплатно осваивать землю за Полярным кругом, в Красноярском крае идет с осени 2022 года. Согласно краевому закону, под раздачу отведено 2,5 тысячи гектаров земли в Туруханском районе, Эвенкии и на Таймыре. По данным пресс-службы, землю можно получить для индивидуального жилищного строительства, приусадебного хозяйства, природно-познавательного туризма. Земельные участки предоставлены в пользование на 4,5 года. Впоследствии участки можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на сайте надальнийвосток.рф. В рамках программы можно получить в упрощенном порядке участок в арктической зоне площадью до одного гектара на каждого члена семьи, максимум 10 гектаров, для строительства домов или любой предпринимательской деятельности, это может быть туризм, перерабатывающее предприятие, торговый дом, частный детский сад, школа.
https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html
красноярский край
туруханский район
таймыр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661115_616:0:3347:2048_1920x0_80_0_0_24865f708984ed2ed6268ca4cc83b52d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, туруханский район, таймыр
Красноярский край, Туруханский район, Таймыр
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Пять человек стали владельцами арктического гектара, предоставляемого на территории Красноярского края, еще 12 заявлений находятся на рассмотрении муниципальных властей, сообщает пресс-служба губернатора.
Реализация федеральной программы, позволяющей гражданам бесплатно осваивать землю за Полярным кругом, в Красноярском крае идет с осени 2022 года. Согласно краевому закону, под раздачу отведено 2,5 тысячи гектаров земли в Туруханском районе
, Эвенкии и на Таймыре
.
"В настоящее время владельцами арктического гектара в нашем регионе стали пять человек, четверо из них жители Норильска и один - из Липецкой области. В органах местного самоуправления северных территорий региона сейчас рассматривают еще 12 заявлений граждан на получение арктического гектара. Среди представивших заявки - не только жители региона, но и города Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, землю можно получить для индивидуального жилищного строительства, приусадебного хозяйства, природно-познавательного туризма. Земельные участки предоставлены в пользование на 4,5 года. Впоследствии участки можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на сайте надальнийвосток.рф.
В рамках программы можно получить в упрощенном порядке участок в арктической зоне площадью до одного гектара на каждого члена семьи, максимум 10 гектаров, для строительства домов или любой предпринимательской деятельности, это может быть туризм, перерабатывающее предприятие, торговый дом, частный детский сад, школа.