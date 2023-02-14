https://ria.ru/20230214/gektar-1851963193.html

Пять человек стали обладателями арктического гектара в Красноярском крае

Пять человек стали обладателями арктического гектара в Красноярском крае - РИА Новости, 14.02.2023

Пять человек стали обладателями арктического гектара в Красноярском крае

Пять человек стали владельцами арктического гектара, предоставляемого на территории Красноярского края, еще 12 заявлений находятся на рассмотрении муниципальных РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:39

2023-02-14T15:39

2023-02-14T15:39

красноярский край

туруханский район

таймыр

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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Пять человек стали владельцами арктического гектара, предоставляемого на территории Красноярского края, еще 12 заявлений находятся на рассмотрении муниципальных властей, сообщает пресс-служба губернатора. Реализация федеральной программы, позволяющей гражданам бесплатно осваивать землю за Полярным кругом, в Красноярском крае идет с осени 2022 года. Согласно краевому закону, под раздачу отведено 2,5 тысячи гектаров земли в Туруханском районе, Эвенкии и на Таймыре. По данным пресс-службы, землю можно получить для индивидуального жилищного строительства, приусадебного хозяйства, природно-познавательного туризма. Земельные участки предоставлены в пользование на 4,5 года. Впоследствии участки можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на сайте надальнийвосток.рф. В рамках программы можно получить в упрощенном порядке участок в арктической зоне площадью до одного гектара на каждого члена семьи, максимум 10 гектаров, для строительства домов или любой предпринимательской деятельности, это может быть туризм, перерабатывающее предприятие, торговый дом, частный детский сад, школа.

https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html

красноярский край

туруханский район

таймыр

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, туруханский район, таймыр