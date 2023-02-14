https://ria.ru/20230214/fsb-1851872705.html
ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России
ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России - РИА Новости, 14.02.2023
ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России
ФСБ сообщила, что при силовой поддержке Росгвардии накрыла в столичном регионе и Липецкой области группу злоумышленников, за деньги помогавших незаконным... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:41
2023-02-14T10:41
2023-02-14T10:41
происшествия
россия
липецкая область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ФСБ сообщила, что при силовой поддержке Росгвардии накрыла в столичном регионе и Липецкой области группу злоумышленников, за деньги помогавших незаконным мигрантам устанавливать отцовство над российскими детьми для легализации в РФ. "По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждениеизготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовств над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализациииностранцев на территории России", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела "проведены 45 обысковых мероприятий, а также допрошены более 30 свидетелей". ФСБ изъяла "значительный объем поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности, денежных средств, полученных противоправным путём, обнаружены устройства и носители, содержание которых указывает на активную роль участников межрегиональной группы в выявленном преступлении". Также прекращена деятельность подпольной типографии, оснащенной современным оборудованием для незаконного изготовления печатей, штампов, бланков официальных документов государственных органов, используемых для легализации пребывания иностранцев в России. Организатор и четыре активных участника группы задержаны, ведется следствие. Главарь заключен под стражу.
https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html
https://ria.ru/20230117/fsb-1845355819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, липецкая область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России
ФСБ накрыла группу, устанавливающую нелегальным мигрантам отцовство над российскими детьми
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ФСБ сообщила, что при силовой поддержке Росгвардии накрыла в столичном регионе и Липецкой области группу злоумышленников, за деньги помогавших незаконным мигрантам устанавливать отцовство над российскими детьми для легализации в РФ.
"По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждениеизготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовств над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализациииностранцев на территории России", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела "проведены 45 обысковых мероприятий, а также допрошены более 30 свидетелей". ФСБ изъяла "значительный объем поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности, денежных средств, полученных противоправным путём, обнаружены устройства и носители, содержание которых указывает на активную роль участников межрегиональной группы в выявленном преступлении".
Также прекращена деятельность подпольной типографии, оснащенной современным оборудованием для незаконного изготовления печатей, штампов, бланков официальных документов государственных органов, используемых для легализации пребывания иностранцев в России.
Организатор и четыре активных участника группы задержаны, ведется следствие. Главарь заключен под стражу.