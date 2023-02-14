https://ria.ru/20230214/fsb-1851872705.html

ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России

ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России - РИА Новости, 14.02.2023

ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России

ФСБ сообщила, что при силовой поддержке Росгвардии накрыла в столичном регионе и Липецкой области группу злоумышленников, за деньги помогавших незаконным... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:41

2023-02-14T10:41

2023-02-14T10:41

происшествия

россия

липецкая область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ФСБ сообщила, что при силовой поддержке Росгвардии накрыла в столичном регионе и Липецкой области группу злоумышленников, за деньги помогавших незаконным мигрантам устанавливать отцовство над российскими детьми для легализации в РФ. "По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждениеизготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовств над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализациииностранцев на территории России", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела "проведены 45 обысковых мероприятий, а также допрошены более 30 свидетелей". ФСБ изъяла "значительный объем поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности, денежных средств, полученных противоправным путём, обнаружены устройства и носители, содержание которых указывает на активную роль участников межрегиональной группы в выявленном преступлении". Также прекращена деятельность подпольной типографии, оснащенной современным оборудованием для незаконного изготовления печатей, штампов, бланков официальных документов государственных органов, используемых для легализации пребывания иностранцев в России. Организатор и четыре активных участника группы задержаны, ведется следствие. Главарь заключен под стражу.

https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html

https://ria.ru/20230117/fsb-1845355819.html

россия

липецкая область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, липецкая область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)