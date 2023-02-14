https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html

В Татарстане рассказали о форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"

В Татарстане рассказали о форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 14.02.2023

В Татарстане рассказали о форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"

Заседания межправительственных комиссий Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества, деловые сессии по различным трекам, двусторонние... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:35

2023-02-14T18:35

2023-02-14T18:36

республика татарстан

россия

казань

организация исламского сотрудничества

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Заседания межправительственных комиссий Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества, деловые сессии по различным трекам, двусторонние встречи, межпарламентские слушания – всего порядка 200 мероприятий составят программу международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с этого года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Это самое крупное международное событие в нашей республике, которое проходит на ежегодной основе. В 14-й раз состоится форум в 2023 году, и в этом году у нас серьезные положительные изменения в сторону масштабирования данного мероприятия… 18-19 мая – это основные дни деловой программы, порядка 200 мероприятий на сегодня запланировано", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. По информации главы АИР, программа сформирована таким образом, что мероприятия начнутся уже 17 мая – в рамках форума состоятся заседания межправительственных комиссий и рабочих групп Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества. Запланировано, по ее словам, и проведение межпарламентских слушаний "Россия – Персидский залив", в которых ожидается участие парламентариев из исламских стран и РФ. Предусмотрен ряд двусторонних мероприятий с Турцией, Египтом, Индонезией, Азербайджаном, Узбекистаном, Малайзией, откуда ожидаются больше всего представителей деловых объединений, бизнеса. "Программа сформирована по трекам, по различным темам. Первая большая тема – это международное сотрудничество. Ожидаем, что здесь помимо традиционных встреч с послами иностранных государств пройдут дополнительные интересные сессии. Например, вместе с Госархивом РТ готовим сессию по общей истории России и стран ОИС", - рассказала Минуллина. Другими важными треками, по ее информации, станут индустрия халяль, исламский банкинг, стартапы, инвестиции, судостроение, нефтегазохимия, станкостроение, логистика, медицина, туризм, спорт, благотворительность и другие направления. Минуллина отметила, что по каждому направлению сформированы федеральные рабочие группы, идет работа по подготовке к подписанию в рамках форума договоров, соглашений. "Думаем, что в этом году будет масштабнее, чем раньше, по количеству участников, их качеству, числу официальных делегаций и официальных лиц, которые посетят нашу площадку, и естественно, по результатам… Экономические результаты в первую очередь: соглашения, контракты, договора, новые партнеры, экспорт нашей продукции", - резюмировала Минуллина.

https://ria.ru/20230213/shalyapin-1851582864.html

https://ria.ru/20230203/minnikhanov-1849622641.html

https://ria.ru/20221228/dzhalil-1841975913.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, казань, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)