https://ria.ru/20230214/feyerverk-1852003315.html

Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком

Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком - РИА Новости, 14.02.2023

Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком

Светящиеся неопознанные летающие объекты, замеченные над Китаем, могут быть фейерверком наподобие части инсталляции "Лестница в небо", считает заведующий... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:46

2023-02-14T17:46

2023-02-14T17:46

в мире

китай

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Светящиеся неопознанные летающие объекты, замеченные над Китаем, могут быть фейерверком наподобие части инсталляции "Лестница в небо", считает заведующий учебной обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский. Ранее в интернете появились кадры с неопознанными летающими объектами в небе над граничащей с РФ китайской провинцией Хэйлунцзян. Жители города Цицикар публиковали в соцсетях видео цепочки из светящихся шаров в вечернем небе: летящие спереди загорались один за другим, а те, что были в конце связки, так же поочередно гасли. "Я думаю, что это фейерверк. Китайцы - мастера фейерверков", - сказал Невский РИА Новости, добавив, что поочередно вспыхивающие шары похожи на инсталляцию "Лестница в небо". Собеседник агентства добавил, что увиденное не похоже на спутник Starlink. "Он совершенно не так выглядит. Это цепочка, которая не изменяя своего взаимного расположения, медленно движется по небу… По яркости эти объекты также не похожи", - отметил он. Согласно открытым источникам, фейерверк "Лестница в небо" был создан китайским мастером Цай Гоцян. Инсталляция выглядит как огненные ступеньки, поднимающиеся вверх по ночному небосклону.

https://ria.ru/20230214/aerostat-1851925894.html

https://ria.ru/20230214/kontrol-1851956874.html

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в мире, китай