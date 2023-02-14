Рейтинг@Mail.ru
Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/feyerverk-1852003315.html
Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком
Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком - РИА Новости, 14.02.2023
Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком
Светящиеся неопознанные летающие объекты, замеченные над Китаем, могут быть фейерверком наподобие части инсталляции "Лестница в небо", считает заведующий... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:46
2023-02-14T17:46
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851956223_0:41:805:494_1920x0_80_0_0_203406f27c5ace2294cb22f389d4c509.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Светящиеся неопознанные летающие объекты, замеченные над Китаем, могут быть фейерверком наподобие части инсталляции "Лестница в небо", считает заведующий учебной обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский. Ранее в интернете появились кадры с неопознанными летающими объектами в небе над граничащей с РФ китайской провинцией Хэйлунцзян. Жители города Цицикар публиковали в соцсетях видео цепочки из светящихся шаров в вечернем небе: летящие спереди загорались один за другим, а те, что были в конце связки, так же поочередно гасли. "Я думаю, что это фейерверк. Китайцы - мастера фейерверков", - сказал Невский РИА Новости, добавив, что поочередно вспыхивающие шары похожи на инсталляцию "Лестница в небо". Собеседник агентства добавил, что увиденное не похоже на спутник Starlink. "Он совершенно не так выглядит. Это цепочка, которая не изменяя своего взаимного расположения, медленно движется по небу… По яркости эти объекты также не похожи", - отметил он. Согласно открытым источникам, фейерверк "Лестница в небо" был создан китайским мастером Цай Гоцян. Инсталляция выглядит как огненные ступеньки, поднимающиеся вверх по ночному небосклону.
https://ria.ru/20230214/aerostat-1851925894.html
https://ria.ru/20230214/kontrol-1851956874.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851956223_0:0:779:584_1920x0_80_0_0_54b97371e0db46f096a39478cfbf1f0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай
В мире, Китай
17:46 14.02.2023
 
Астрофизик отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком

Астрофизик Невский отметил схожесть НЛО над Китаем с фейерверком "Лестница в небо"

Скриншот видео, опубликованного в социальной сети Weibo
Скриншот видео, опубликованного в социальной сети Weibo
Скриншот видео, опубликованного в социальной сети Weibo. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Светящиеся неопознанные летающие объекты, замеченные над Китаем, могут быть фейерверком наподобие части инсталляции "Лестница в небо", считает заведующий учебной обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский.
Ранее в интернете появились кадры с неопознанными летающими объектами в небе над граничащей с РФ китайской провинцией Хэйлунцзян. Жители города Цицикар публиковали в соцсетях видео цепочки из светящихся шаров в вечернем небе: летящие спереди загорались один за другим, а те, что были в конце связки, так же поочередно гасли.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 13:34
В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов
"Я думаю, что это фейерверк. Китайцы - мастера фейерверков", - сказал Невский РИА Новости, добавив, что поочередно вспыхивающие шары похожи на инсталляцию "Лестница в небо".
Собеседник агентства добавил, что увиденное не похоже на спутник Starlink. "Он совершенно не так выглядит. Это цепочка, которая не изменяя своего взаимного расположения, медленно движется по небу… По яркости эти объекты также не похожи", - отметил он.
Согласно открытым источникам, фейерверк "Лестница в небо" был создан китайским мастером Цай Гоцян. Инсталляция выглядит как огненные ступеньки, поднимающиеся вверх по ночному небосклону.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:21
В КНР обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля
 
В миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала