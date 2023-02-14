https://ria.ru/20230214/espch-1851974860.html
Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России
Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 14.02.2023
Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России
Предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы, именно поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:15
2023-02-14T16:15
2023-02-14T16:54
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы, именно поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что в сентябре прошлого года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Он добавил, что причины такого шага известны и очевидны, "здесь не нужно никаких особо комментариев". По словам президента, отдельные вердикты ЕСПЧ стали носить откровенно политизированный характер, что в последнее время приобрело "неприемлемый характер"."Предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы. Поэтому были приняты федеральные законы, в соответствии с которыми решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России", - отметил Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.Также президент добавил, что в российское процессуальное законодательство внесены изменения, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основе постановления ЕСПЧ."Так, из процессуальных кодексов были исключены положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230130/espch-1848520456.html
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, владимир путин
Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Владимир Путин
16:15 14.02.2023 (обновлено: 16:54 14.02.2023)
Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России
Путин: решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России из-за предвзятости и пристрастности
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы, именно поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России, заявил
президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что в сентябре прошлого года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Он добавил, что причины такого шага известны и очевидны, "здесь не нужно никаких особо комментариев". По словам президента, отдельные вердикты ЕСПЧ стали носить откровенно политизированный характер, что в последнее время приобрело "неприемлемый характер".
"Предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы. Поэтому были приняты федеральные законы, в соответствии с которыми решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России", - отметил Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Также президент добавил, что в российское процессуальное законодательство внесены изменения, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основе постановления ЕСПЧ.
"Так, из процессуальных кодексов были исключены положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам", - сказал Путин.