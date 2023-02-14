Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции, сообщили СМИ
Haberler: Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на церемонии похорон экс-главы МИД
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на церемонии похорон бывшего главы МИД и экс-председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениза Байкала, кадры попали на видеокамеры, пишет портал Haberler.com.
Байкал скончался в субботу на 85-м году жизни. За свою продолжительную политическую карьеру он был министром иностранных дел и вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, спикером парламента, возглавлял оппозиционную CHP более 18 лет с перерывами.
11 февраля, 14:58Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года
"Во время церемонии похорон бывшего председателя CHP Дениза Байкала от внимания не ускользнули кадры, когда президент Эрдоган прошел перед лидерами оппозиции Экремом Имамоглу (мэр Стамбула), Ахметом Давутоглу (экс-премьер) и Кемалем Кылычдароглу (председатель СНР) без рукопожатия", - пишет портал.
Сообщается, что помимо семьи Байкал на церемонии присутствовали Эрдоган, спикер парламента Мустафа Шентоп, председатель CHP Кемаль Кылычдароглу, лидер турецкой Националистической партии Девлет Бахчели и другие.
Действующий президент Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.