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Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
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Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции, сообщили СМИ
Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции, сообщили СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на церемонии похорон бывшего главы МИД и экс-председателя оппозиционной Народно-республиканской... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:41
2023-02-14T17:41
в мире
турция
стамбул
ахмет давутоглу
сирия
бюлент арынч
кемаль кылычдароглу
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на церемонии похорон бывшего главы МИД и экс-председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениза Байкала, кадры попали на видеокамеры, пишет портал Haberler.com. Байкал скончался в субботу на 85-м году жизни. За свою продолжительную политическую карьеру он был министром иностранных дел и вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, спикером парламента, возглавлял оппозиционную CHP более 18 лет с перерывами. "Во время церемонии похорон бывшего председателя CHP Дениза Байкала от внимания не ускользнули кадры, когда президент Эрдоган прошел перед лидерами оппозиции Экремом Имамоглу (мэр Стамбула), Ахметом Давутоглу (экс-премьер) и Кемалем Кылычдароглу (председатель СНР) без рукопожатия", - пишет портал. Сообщается, что помимо семьи Байкал на церемонии присутствовали Эрдоган, спикер парламента Мустафа Шентоп, председатель CHP Кемаль Кылычдароглу, лидер турецкой Националистической партии Девлет Бахчели и другие. Действующий президент Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html
https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851996929.html
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в мире, турция, стамбул, ахмет давутоглу, сирия, бюлент арынч, кемаль кылычдароглу, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Стамбул, Ахмет Давутоглу, Сирия, Бюлент Арынч, Кемаль Кылычдароглу, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
17:41 14.02.2023
 
Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции, сообщили СМИ

Haberler: Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на церемонии похорон экс-главы МИД

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на церемонии похорон бывшего главы МИД и экс-председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениза Байкала, кадры попали на видеокамеры, пишет портал Haberler.com.
Байкал скончался в субботу на 85-м году жизни. За свою продолжительную политическую карьеру он был министром иностранных дел и вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, спикером парламента, возглавлял оппозиционную CHP более 18 лет с перерывами.
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"Во время церемонии похорон бывшего председателя CHP Дениза Байкала от внимания не ускользнули кадры, когда президент Эрдоган прошел перед лидерами оппозиции Экремом Имамоглу (мэр Стамбула), Ахметом Давутоглу (экс-премьер) и Кемалем Кылычдароглу (председатель СНР) без рукопожатия", - пишет портал.
Сообщается, что помимо семьи Байкал на церемонии присутствовали Эрдоган, спикер парламента Мустафа Шентоп, председатель CHP Кемаль Кылычдароглу, лидер турецкой Националистической партии Девлет Бахчели и другие.
Действующий президент Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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