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МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа - РИА Новости, 14.02.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230214/efremov-1851916079.html
МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа
МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа - РИА Новости, 14.02.2023
МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа
Двух работников коммунальной службы в городе Ефремове поощрят за спасение людей после взрыв газа в пятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:57
2023-02-14T13:34
хорошие новости
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ефремове
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Двух работников коммунальной службы в городе Ефремове поощрят за спасение людей после взрыв газа в пятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по Тульской области.Во вторник городской глава Сергей Балтабаев рассказал в своем Telegram-канале, что после взрыва одними из первых бросились на помощь возвращавшиеся с работы сотрудники Южного филиала ООО "Компания коммунальной сферы" — слесарь Антон Стародубцев и электромонтер Валерий Хлустиков. Мужчины, рискуя собственной жизнью, кинулись спасать пострадавших из-под заваловВ свою очередь, в региональном управлении МЧС сообщили агентству, что ознакомились с историей Стародубцева и Хлустикова. Электромонтер Валерий Хлустиков рассказывал РИА Новости, что поучаствовал в спасении матери и ребенка из-под завалов в первые минуты после взрыва. По словам мужчины, он не считает свой поступок геройством. Он отметил, что кроме него много неравнодушных людей оказали помощь пострадавшим. Взрыв газа произошел вечером во вторник, 7 февраля, в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков. Обрушился первый подъезд. В результате трагедии погибли восемь человек, включая ребенка.Также сообщалось, что следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после происшествия.
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происшествия, взрыв газа в жилом доме в ефремове , тульская область
Хорошие новости, Происшествия, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Тульская область
12:57 14.02.2023 (обновлено: 13:34 14.02.2023)
 
МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа

МЧС поощрит двух рабочих из тульского Ефремова, которые спасали людей после взрыва газа

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Двух работников коммунальной службы в городе Ефремове поощрят за спасение людей после взрыв газа в пятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по Тульской области.
Во вторник городской глава Сергей Балтабаев рассказал в своем Telegram-канале, что после взрыва одними из первых бросились на помощь возвращавшиеся с работы сотрудники Южного филиала ООО "Компания коммунальной сферы" — слесарь Антон Стародубцев и электромонтер Валерий Хлустиков. Мужчины, рискуя собственной жизнью, кинулись спасать пострадавших из-под завалов
В свою очередь, в региональном управлении МЧС сообщили агентству, что ознакомились с историей Стародубцева и Хлустикова.
"Будем поощрять", — отметил собеседник.
Электромонтер Валерий Хлустиков рассказывал РИА Новости, что поучаствовал в спасении матери и ребенка из-под завалов в первые минуты после взрыва. По словам мужчины, он не считает свой поступок геройством. Он отметил, что кроме него много неравнодушных людей оказали помощь пострадавшим.
Взрыв газа произошел вечером во вторник, 7 февраля, в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков. Обрушился первый подъезд. В результате трагедии погибли восемь человек, включая ребенка.
Также сообщалось, что следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после происшествия.
Место обрушения части дома в городе Ефремов
8 февраля, 15:24
Мальчика, пострадавшего при взрыве газа в Ефремове, выписали из больницы
 
Хорошие новостиПроисшествияВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеТульская область
 
 
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