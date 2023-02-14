https://ria.ru/20230214/efremov-1851916079.html

МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа

МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа - РИА Новости, 14.02.2023

МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа

Двух работников коммунальной службы в городе Ефремове поощрят за спасение людей после взрыв газа в пятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:57

2023-02-14T12:57

2023-02-14T13:34

хорошие новости

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ефремове

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Двух работников коммунальной службы в городе Ефремове поощрят за спасение людей после взрыв газа в пятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по Тульской области.Во вторник городской глава Сергей Балтабаев рассказал в своем Telegram-канале, что после взрыва одними из первых бросились на помощь возвращавшиеся с работы сотрудники Южного филиала ООО "Компания коммунальной сферы" — слесарь Антон Стародубцев и электромонтер Валерий Хлустиков. Мужчины, рискуя собственной жизнью, кинулись спасать пострадавших из-под заваловВ свою очередь, в региональном управлении МЧС сообщили агентству, что ознакомились с историей Стародубцева и Хлустикова. Электромонтер Валерий Хлустиков рассказывал РИА Новости, что поучаствовал в спасении матери и ребенка из-под завалов в первые минуты после взрыва. По словам мужчины, он не считает свой поступок геройством. Он отметил, что кроме него много неравнодушных людей оказали помощь пострадавшим. Взрыв газа произошел вечером во вторник, 7 февраля, в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков. Обрушился первый подъезд. В результате трагедии погибли восемь человек, включая ребенка.Также сообщалось, что следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после происшествия.

https://ria.ru/20230208/efremov-1850577588.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ефремове , тульская область