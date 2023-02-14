https://ria.ru/20230214/dvizhenie-1851966374.html

Движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля

Движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля - РИА Новости, 14.02.2023

Движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля

Росавтодор закончил асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:51

2023-02-14T15:51

2023-02-14T16:27

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Росавтодор закончил асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила пресс-служба ведомства."Сегодня мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части Крымского моста. Работы выполнены с опережением графика", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что легковой транспорт и автобусы смогут поехать по отремонтированной левой автодорожной части Крымского моста уже до конца февраля."Восстановительные работы на Крымском мосту почти завершены. В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку. Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля", - говорится в сообщении ведомства.Укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на Крымском мосту началась во вторник утром и была закончена к 15.00 мск. Как и при устройстве нижнего слоя, в работах задействовали звено спецтехники из семи катков и одного асфальтоукладчика, сообщили в Росавтодоре.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, были начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230211/nagrada-1851399375.html

https://ria.ru/20230122/bolgariya-1846626073.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное дорожное агентство (росавтодор), крымский мост