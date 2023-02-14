Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/dtp-1851909870.html
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 14.02.2023
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие
Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:35
2023-02-14T12:43
происшествия
авто
тульская область
россия
кимовский район
группа газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону. По данным полиции, ДТП произошло в 10.20 в Кимовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ГАЗ. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада" - мужчина (личность устанавливается) - скончались на месте происшествия. Пострадали водитель и 6 пассажиров автобуса, все госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Кимовск-Новольвовск", - говорится в сообщении. По данным УМВД, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке автодороги не затруднено. По данным областной прокуратуры, начата проверка по факту аварии. В частности, прокуроры дадут оценку исполнению законодательства, регламентирующего организацию безопасности дорожного движения в зимний период.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
тульская область
россия
кимовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d79963d3fb0b672b52278043d79dfe0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, тульская область, россия, кимовский район, группа газ
Происшествия, Авто, Тульская область, Россия, Кимовский район, Группа ГАЗ
12:35 14.02.2023 (обновлено: 12:43 14.02.2023)
 
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие

В Тульской области два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция и скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в 10.20 в Кимовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ГАЗ.
На месте ДТП на выезде из Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября 2022, 15:12
Крупные ДТП в России в 2022 году
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада" - мужчина (личность устанавливается) - скончались на месте происшествия. Пострадали водитель и 6 пассажиров автобуса, все госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Кимовск-Новольвовск", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке автодороги не затруднено.
По данным областной прокуратуры, начата проверка по факту аварии. В частности, прокуроры дадут оценку исполнению законодательства, регламентирующего организацию безопасности дорожного движения в зимний период.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 20:12
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
 
ПроисшествияАвтоТульская областьРоссияКимовский районГруппа ГАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала