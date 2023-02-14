https://ria.ru/20230214/dtp-1851909870.html

В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие

В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 14.02.2023

В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие

Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:35

2023-02-14T12:35

2023-02-14T12:43

происшествия

авто

тульская область

россия

кимовский район

группа газ

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону. По данным полиции, ДТП произошло в 10.20 в Кимовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ГАЗ. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада" - мужчина (личность устанавливается) - скончались на месте происшествия. Пострадали водитель и 6 пассажиров автобуса, все госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Кимовск-Новольвовск", - говорится в сообщении. По данным УМВД, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке автодороги не затруднено. По данным областной прокуратуры, начата проверка по факту аварии. В частности, прокуроры дадут оценку исполнению законодательства, регламентирующего организацию безопасности дорожного движения в зимний период.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

тульская область

россия

кимовский район

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происшествия, авто, тульская область, россия, кимовский район, группа газ