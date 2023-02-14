https://ria.ru/20230214/dtp-1851909870.html
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 14.02.2023
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие
Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:35
2023-02-14T12:35
2023-02-14T12:43
происшествия
авто
тульская область
россия
кимовский район
группа газ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону. По данным полиции, ДТП произошло в 10.20 в Кимовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ГАЗ. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада" - мужчина (личность устанавливается) - скончались на месте происшествия. Пострадали водитель и 6 пассажиров автобуса, все госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Кимовск-Новольвовск", - говорится в сообщении. По данным УМВД, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке автодороги не затруднено. По данным областной прокуратуры, начата проверка по факту аварии. В частности, прокуроры дадут оценку исполнению законодательства, регламентирующего организацию безопасности дорожного движения в зимний период.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
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происшествия, авто, тульская область, россия, кимовский район, группа газ
Происшествия, Авто, Тульская область, Россия, Кимовский район, Группа ГАЗ
12:35 14.02.2023 (обновлено: 12:43 14.02.2023)
В Тульской области микроавтобус столкнулся с автомобилем, есть погибшие
В Тульской области два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области, сообщило УМВД РФ по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в 10.20 в Кимовском районе
. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ГАЗ
.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада" - мужчина (личность устанавливается) - скончались на месте происшествия. Пострадали водитель и 6 пассажиров автобуса, все госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Кимовск-Новольвовск", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке автодороги не затруднено.
По данным областной прокуратуры, начата проверка по факту аварии. В частности, прокуроры дадут оценку исполнению законодательства, регламентирующего организацию безопасности дорожного движения в зимний период.