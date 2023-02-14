https://ria.ru/20230214/dtp-1851854756.html

В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП

В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП - РИА Новости, 14.02.2023

В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП

Грузовой автомобиль с бытовыми зажигалками загорелся после ДТП в Чеховском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:14

2023-02-14T09:14

2023-02-14T10:00

происшествия

московская область (подмосковье)

чехов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851861288_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_887b59ba4725f8330fe66667484da536.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Грузовой автомобиль с бытовыми зажигалками загорелся после ДТП в Чеховском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Грузовой автомобиль (гружённый бытовыми зажигалками) врезался в ограждение и загорелся в городе Чехове Московской области", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что перекрыты две полосы, движение сильно затруднено в обе стороны.В пресс-службе подмосковного главка МВД отметили, что в результате аварии пострадавших нет.

https://ria.ru/20230207/dtp-1850185687.html

московская область (подмосковье)

чехов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), чехов