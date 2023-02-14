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В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП - РИА Новости, 14.02.2023
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В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП
В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП - РИА Новости, 14.02.2023
В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП
Грузовой автомобиль с бытовыми зажигалками загорелся после ДТП в Чеховском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:14
2023-02-14T10:00
происшествия
московская область (подмосковье)
чехов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Грузовой автомобиль с бытовыми зажигалками загорелся после ДТП в Чеховском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Грузовой автомобиль (гружённый бытовыми зажигалками) врезался в ограждение и загорелся в городе Чехове Московской области", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что перекрыты две полосы, движение сильно затруднено в обе стороны.В пресс-службе подмосковного главка МВД отметили, что в результате аварии пострадавших нет.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), чехов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Чехов
09:14 14.02.2023 (обновлено: 10:00 14.02.2023)
 
В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП

Грузовик с зажигалками врезался в заграждение и загорелся после ДТП в Чехове в Подмосковье

© Фото : МВД Медиа/TelegramДТП на 70 км автодороги М-2 "Крым" в районе города Чехова Московской области
ДТП на 70 км автодороги М-2 Крым в районе города Чехова Московской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : МВД Медиа/Telegram
ДТП на 70 км автодороги М-2 "Крым" в районе города Чехова Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Грузовой автомобиль с бытовыми зажигалками загорелся после ДТП в Чеховском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Грузовой автомобиль (гружённый бытовыми зажигалками) врезался в ограждение и загорелся в городе Чехове Московской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что перекрыты две полосы, движение сильно затруднено в обе стороны.
В пресс-службе подмосковного главка МВД отметили, что в результате аварии пострадавших нет.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Чехов
 
 
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