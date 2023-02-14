https://ria.ru/20230214/dtp-1851854756.html
В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП
В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП - РИА Новости, 14.02.2023
В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП
Грузовой автомобиль с бытовыми зажигалками загорелся после ДТП в Чеховском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:14
2023-02-14T09:14
2023-02-14T10:00
происшествия
московская область (подмосковье)
чехов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Грузовой автомобиль с бытовыми зажигалками загорелся после ДТП в Чеховском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Грузовой автомобиль (гружённый бытовыми зажигалками) врезался в ограждение и загорелся в городе Чехове Московской области", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что перекрыты две полосы, движение сильно затруднено в обе стороны.В пресс-службе подмосковного главка МВД отметили, что в результате аварии пострадавших нет.
https://ria.ru/20230207/dtp-1850185687.html
московская область (подмосковье)
чехов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), чехов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Чехов
09:14 14.02.2023 (обновлено: 10:00 14.02.2023)
В Подмосковье грузовик с зажигалками загорелся после ДТП
Грузовик с зажигалками врезался в заграждение и загорелся после ДТП в Чехове в Подмосковье