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Коэн и Чавушоглу обсудили вопрос двусторонних отношений Израиля и Турции - РИА Новости, 14.02.2023
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Коэн и Чавушоглу обсудили вопрос двусторонних отношений Израиля и Турции
Коэн и Чавушоглу обсудили вопрос двусторонних отношений Израиля и Турции - РИА Новости, 14.02.2023
Коэн и Чавушоглу обсудили вопрос двусторонних отношений Израиля и Турции
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник сообщил, что провел встречу в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, и стороны обсудили... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:27
2023-02-14T12:27
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник сообщил, что провел встречу в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, и стороны обсудили дальнейшее укрепление политического и экономического сотрудничества между странами. "Турция заинтересована в укреплении связей с Израилем, и мы говорили о расширении политического и экономического сотрудничества, а также о важности предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Потепление отношений между странами представляет стратегический интерес. Это укрепит позиции Израиля и будет способствовать стабильности в регионе", - говорится в заявлении Коэна в официальном аккаунте в Twitter. Израиль и Турция переживают период постепенного улучшения двусторонних отношений, которые резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля. Ранее страны вновь назначили послов и восстановили дипломатические отношения.
https://ria.ru/20230212/izrail-1851577211.html
израиль
турция
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу
12:27 14.02.2023
 
Коэн и Чавушоглу обсудили вопрос двусторонних отношений Израиля и Турции

Главы МИД Израиля и Турции на встрече обсудили вопрос укрепления двусторонних отношений

CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli CohenИзраильский политик Эли Коэн
Израильский политик Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli Cohen
Израильский политик Эли Коэн. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник сообщил, что провел встречу в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, и стороны обсудили дальнейшее укрепление политического и экономического сотрудничества между странами.
"Турция заинтересована в укреплении связей с Израилем, и мы говорили о расширении политического и экономического сотрудничества, а также о важности предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Потепление отношений между странами представляет стратегический интерес. Это укрепит позиции Израиля и будет способствовать стабильности в регионе", - говорится в заявлении Коэна в официальном аккаунте в Twitter.
Израиль и Турция переживают период постепенного улучшения двусторонних отношений, которые резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля. Ранее страны вновь назначили послов и восстановили дипломатические отношения.
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В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Мевлют Чавушоглу
 
 
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