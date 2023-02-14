https://ria.ru/20230214/detsad-1851875981.html

В ГД предложили вне очереди предоставлять место в детсаду неполным семьям

В ГД предложили вне очереди предоставлять место в детсаду неполным семьям - РИА Новости, 14.02.2023

В ГД предложили вне очереди предоставлять место в детсаду неполным семьям

Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева и депутат Олег Леонов внесли в Думу законопроект, который закрепляет внеочередное предоставление... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:52

2023-02-14T10:52

2023-02-14T10:52

общество

сардана авксентьева

госдума рф

россия

партия "новые люди"

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева и депутат Олег Леонов внесли в Думу законопроект, который закрепляет внеочередное предоставление места в детских садах для детей одиноких родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до 6 лет без супруга или супруги, внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях", - говорится в пояснительных материалах. Как указывает автор законопроекта, если одинокий родитель не выходит из декрета, то рабочее место будет утеряно, а когда одинокий родитель не имеет возможности устроить ребенка в детский садик, то он вынужден оставаться дома с ребенком и искать средства к существованию. "Этим законопроектом мы бы хотели этой категории граждан облегчить жизнь, для того чтобы они могли раньше начинать трудовую деятельность, чтобы семья, у которой скромный бюджет, не тратилась на частные детские сады", - отметила Авксентьева в комментарии журналистам.

https://ria.ru/20230210/podelki-1851318540.html

https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html

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общество, сардана авксентьева, госдума рф, россия, партия "новые люди"