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МИД прокомментировал заявления Кишинева о плане России по дестабилизации
МИД прокомментировал заявления Кишинева о плане России по дестабилизации - РИА Новости, 14.02.2023
МИД прокомментировал заявления Кишинева о плане России по дестабилизации
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:42
2023-02-14T09:42
2023-02-14T10:01
россия
кишинев
в мире
молдавия
майя санду
владимир зеленский
европейский совет
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили в МИД РФ.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство."Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий", - говорится в сообщении ведомства о заявлениях Санду.Истинная цель Киева, отметили в МИД РФ, во втягивании Молдавии в противостояние России: Кишинев же подтвердил этот фейк, чтобы отвлечь внимание граждан страны от внутренних проблем, обусловленных провальным социально-экономическим курсом нынешней администрации, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами.
https://ria.ru/20230213/sandu-1851735136.html
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россия, кишинев, в мире, молдавия, майя санду, владимир зеленский, европейский совет
Россия, Кишинев, В мире, Молдавия, Майя Санду, Владимир Зеленский, Европейский совет
09:42 14.02.2023 (обновлено: 10:01 14.02.2023)
МИД прокомментировал заявления Кишинева о плане России по дестабилизации
МИД назвал заявления Кишинева о плане России по дестабилизации Молдавии необоснованными