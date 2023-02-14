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В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К - РИА Новости, 14.02.2023
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В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К
В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К - РИА Новости, 14.02.2023
В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К
Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К появились в зоне специальной военной операции, экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T05:08
2023-02-14T05:08
уралвагонзавод
бмп-1
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К появились в зоне специальной военной операции, экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. БРМ-1К – это боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А. В отличие от пехотной машины часть отделения десанта занята специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которое необходимо для разведки. "Поступила новая техника – БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. &lt;...&gt; Техника новая, электроника. &lt;...&gt; Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. &lt;...&gt; Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел – туда и попал", — рассказал РИА Новости один из военных. Контракт на модернизацию машин был подписан между Минобороны и "Уралвагонзаводом" в 2020 году, а сообщения о первых поставках в армию появились в мае 2022 года.
https://ria.ru/20230114/tank-1844905991.html
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уралвагонзавод, бмп-1, безопасность
Уралвагонзавод, БМП-1, Безопасность
05:08 14.02.2023
 
В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К

В зону СВО прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации
Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К появились в зоне специальной военной операции, экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
БРМ-1К – это боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А. В отличие от пехотной машины часть отделения десанта занята специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которое необходимо для разведки.
"Поступила новая техника – БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <...> Техника новая, электроника. <...> Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. <...> Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел – туда и попал", — рассказал РИА Новости один из военных.
Контракт на модернизацию машин был подписан между Минобороны и "Уралвагонзаводом" в 2020 году, а сообщения о первых поставках в армию появились в мае 2022 года.
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УралвагонзаводБМП-1Безопасность
 
 
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