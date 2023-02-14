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Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб - РИА Новости, 14.02.2023
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Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб
Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб - РИА Новости, 14.02.2023
Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб
В ходе специальной военной операции сильно возросло число террористических посягательств украинских спецслужб на объекты органов власти и военной инфраструктуры РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:04
2023-02-14T12:07
россия
национальный антитеррористический комитет рф
александр бортников
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ходе специальной военной операции сильно возросло число террористических посягательств украинских спецслужб на объекты органов власти и военной инфраструктуры РФ, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.В Москве во вторник прошло заседание Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова."Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в ходе проведения специальной военной операции существенно возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, безопасность
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Александр Бортников, Безопасность
12:04 14.02.2023 (обновлено: 12:07 14.02.2023)
 
Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб

Бортников: во время СВО возросло число посягательств СБУ на инфраструктурные объекты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ходе специальной военной операции сильно возросло число террористических посягательств украинских спецслужб на объекты органов власти и военной инфраструктуры РФ, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
В Москве во вторник прошло заседание Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова.
"Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в ходе проведения специальной военной операции существенно возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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