https://ria.ru/20230214/bortnikov-1851898552.html

Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб

Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб - РИА Новости, 14.02.2023

Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб

В ходе специальной военной операции сильно возросло число террористических посягательств украинских спецслужб на объекты органов власти и военной инфраструктуры РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:04

2023-02-14T12:04

2023-02-14T12:07

россия

национальный антитеррористический комитет рф

александр бортников

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ходе специальной военной операции сильно возросло число террористических посягательств украинских спецслужб на объекты органов власти и военной инфраструктуры РФ, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.В Москве во вторник прошло заседание Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова."Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в ходе проведения специальной военной операции существенно возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230214/nak-1851895219.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, безопасность