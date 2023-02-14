https://ria.ru/20230214/bortnikov-1851898552.html
Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб
Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб - РИА Новости, 14.02.2023
Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб
В ходе специальной военной операции сильно возросло число террористических посягательств украинских спецслужб на объекты органов власти и военной инфраструктуры РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:04
2023-02-14T12:04
2023-02-14T12:07
россия
национальный антитеррористический комитет рф
александр бортников
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ходе специальной военной операции сильно возросло число террористических посягательств украинских спецслужб на объекты органов власти и военной инфраструктуры РФ, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.В Москве во вторник прошло заседание Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова."Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в ходе проведения специальной военной операции существенно возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230214/nak-1851895219.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, безопасность
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Александр Бортников, Безопасность
12:04 14.02.2023 (обновлено: 12:07 14.02.2023)
Бортников заявил о росте террористической активности украинских спецслужб
Бортников: во время СВО возросло число посягательств СБУ на инфраструктурные объекты