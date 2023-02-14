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Греция передала Украине 20 БМП-1 - РИА Новости, 14.02.2023
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Греция передала Украине 20 БМП-1
Греция передала Украине 20 БМП-1 - РИА Новости, 14.02.2023
Греция передала Украине 20 БМП-1
Греция в рамках помощи Украине предоставила боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1 и будет продолжать поддержку, сообщил министр обороны Николаос... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:07
2023-02-14T19:07
в мире
греция
украина
бмп-1
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АФИНЫ, 14 фев – РИА Новости. Греция в рамках помощи Украине предоставила боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1 и будет продолжать поддержку, сообщил министр обороны Николаос Панайотопулос на конференции контактной группы по Украине, которая была организована по инициативе министра обороны США Ллойда Остина. Как сообщило греческое военное ведомство, в конференции приняли участие министры и другие высокопоставленные официальные лица из 54 стран, они обсудили текущие события на Украине, подчеркнув при этом необходимость быстрой доставки оборонной техники, обучения военнослужащих вооруженных сил Украины и сотрудничества между оборонной промышленностью для заполнения брешей в системах защиты. "Панайотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую наша страна предоставила Украине, такой как боеприпасы и, недавно, 20 боевых бронированных машин БМП-1", - сообщило минобороны. Панайотопулос подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать борьбу украинского народа. В кулуарах заседания контактной группы состоялась встреча министра национальной обороны Греции с его американским коллегой Ллойдом Остином, говорится в сообщении. Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину – уже 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала специальной военной операции РФ, она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В мае 2022 году Греция и Германия договорились, что Афины передадут Украине бронетехнику советского образца, а Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. Была достигнута договоренность, что Греция передаст 40 БМП-1 восточногерманского производства типа, полученных греками в 1994 году, а взамен получит равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первые БМП-1 были отправлены на Украину осенью. Минобороны Греции заявляло, что будет отправлять БМП по мере получения немецких машин. Глава минобороны Панайотопулос 7 февраля сообщал, что "на сегодняшний день" уже получено 14 немецких машин и ожидается получение еще шести, а поставка оставшихся 20 ожидается во второй половине этого года. Что касается поставки боеприпасов, накануне, 13 февраля, Панайотопулос в ответ на депутатский запрос о "незаконной перевозке боеприпасов из Фессалии" со складов в районе Ларисы на большегрузных автомобилях с украинскими номерами заявил, что конкретные данные о деятельность вооруженных сил не могут быть сообщены "из-за их высокого уровня секретности". Вместе с тем пока Греция не намерена поставлять на Украину танки Leopard 2. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил во время визита в Японию в конце января, отметив, что танки Leopard 2 "абсолютно необходимы" для обороны Греции, она будет поддерживать Украину, но не за счет своих оборонных возможностей.
https://ria.ru/20230214/evropa-1851944228.html
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в мире, греция, украина, бмп-1
В мире, Греция, Украина, БМП-1
19:07 14.02.2023
 
Греция передала Украине 20 БМП-1

Греция передала Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 фев – РИА Новости. Греция в рамках помощи Украине предоставила боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1 и будет продолжать поддержку, сообщил министр обороны Николаос Панайотопулос на конференции контактной группы по Украине, которая была организована по инициативе министра обороны США Ллойда Остина.
Как сообщило греческое военное ведомство, в конференции приняли участие министры и другие высокопоставленные официальные лица из 54 стран, они обсудили текущие события на Украине, подчеркнув при этом необходимость быстрой доставки оборонной техники, обучения военнослужащих вооруженных сил Украины и сотрудничества между оборонной промышленностью для заполнения брешей в системах защиты.
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"Панайотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую наша страна предоставила Украине, такой как боеприпасы и, недавно, 20 боевых бронированных машин БМП-1", - сообщило минобороны. Панайотопулос подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать борьбу украинского народа. В кулуарах заседания контактной группы состоялась встреча министра национальной обороны Греции с его американским коллегой Ллойдом Остином, говорится в сообщении.
Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину – уже 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала специальной военной операции РФ, она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.
В мае 2022 году Греция и Германия договорились, что Афины передадут Украине бронетехнику советского образца, а Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. Была достигнута договоренность, что Греция передаст 40 БМП-1 восточногерманского производства типа, полученных греками в 1994 году, а взамен получит равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первые БМП-1 были отправлены на Украину осенью. Минобороны Греции заявляло, что будет отправлять БМП по мере получения немецких машин.
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Глава минобороны Панайотопулос 7 февраля сообщал, что "на сегодняшний день" уже получено 14 немецких машин и ожидается получение еще шести, а поставка оставшихся 20 ожидается во второй половине этого года. Что касается поставки боеприпасов, накануне, 13 февраля, Панайотопулос в ответ на депутатский запрос о "незаконной перевозке боеприпасов из Фессалии" со складов в районе Ларисы на большегрузных автомобилях с украинскими номерами заявил, что конкретные данные о деятельность вооруженных сил не могут быть сообщены "из-за их высокого уровня секретности".
Вместе с тем пока Греция не намерена поставлять на Украину танки Leopard 2. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил во время визита в Японию в конце января, отметив, что танки Leopard 2 "абсолютно необходимы" для обороны Греции, она будет поддерживать Украину, но не за счет своих оборонных возможностей.
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