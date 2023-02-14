https://ria.ru/20230214/biolaboratorii-1851829761.html
Госдума рассмотрит обращение к парламентам мира по биолабораториям
Госдума рассмотрит обращение к парламентам мира по биолабораториям - РИА Новости, 14.02.2023
Госдума рассмотрит обращение к парламентам мира по биолабораториям
Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект постановления об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира в связи с... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T00:18
2023-02-14T00:18
2023-02-14T00:18
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект постановления об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами их территории. Госдума во вторник, 14 февраля, рассмотрит на пленарном заседании проект постановления об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами их территории, ранее сообщил источник по итогу Совета Думы. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала обратиться в парламенты мира с предложением запросить информацию о медико-биологической деятельности Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA) и других структур Пентагона на территории своих стран. Это необходимо для того, чтобы сами парламенты обратились в своих государствах к DTRA с запросом о том, какую деятельность агентство и аффилированные с Пентагоном структуры, под вывеской медико-биологических изысканий, осуществляют на территории их суверенных государств, рассказала она. DTRA - Агентство США по сокращению военной угрозы.
https://ria.ru/20230209/laboratorii-1850817207.html
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сша, россия, ирина яровая, госдума рф, министерство обороны сша
США, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Министерство обороны США
Госдума рассмотрит обращение к парламентам мира по биолабораториям
Госдума рассмотрит обращение к парламентам мира по биолабораториям США
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект постановления об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами их территории.
Госдума во вторник, 14 февраля, рассмотрит на пленарном заседании проект постановления об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами их территории, ранее сообщил источник по итогу Совета Думы.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
призвала обратиться в парламенты мира с предложением запросить информацию о медико-биологической деятельности Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA) и других структур Пентагона
на территории своих стран.
Это необходимо для того, чтобы сами парламенты обратились в своих государствах к DTRA с запросом о том, какую деятельность агентство и аффилированные с Пентагоном структуры, под вывеской медико-биологических изысканий, осуществляют на территории их суверенных государств, рассказала она.
DTRA - Агентство США по сокращению военной угрозы.