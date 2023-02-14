https://ria.ru/20230214/bigfut-1851781460.html

"Реальный персонаж": тайна снежного человека раскрыта

"Реальный персонаж": тайна снежного человека раскрыта - РИА Новости, 14.02.2023

"Реальный персонаж": тайна снежного человека раскрыта

Загадочное существо, известное как снежный человек, йети, бигфут, сасквоч, Gigantopithecus canadensis, упоминается в фольклоре, а также городских легендах самых РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:00

2023-02-14T15:34

наука

калифорния

непал

николай дроздов

сша

биология

йети

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Николай Гурьянов. Загадочное существо, известное как снежный человек, йети, бигфут, сасквоч, Gigantopithecus canadensis, упоминается в фольклоре, а также городских легендах самых разных культур. Ученые проанализировали большой массив данных и выяснили, кто же это в реальности.Простой советский бигфутЕсть тысячи свидетельств о так называемом снежном человеке по всему миру. По данным сайта энтузиастов, последний раз его видели в США в минувшем году.Имеются и "вещественные доказательства": отпечатки следов, кусочки кожи, фекалии и даже конечности, якобы принадлежащие йети. В 2012-м в Кузбассе нашли клок шерсти. В известном фильме Паттерсона — Гимлина, снятом в 1967-м в Калифорнии, запечатлена "самка бигфута".Неофициально все это называют гоминологией. Ее история восходит к первой половине ХIХ века, когда английским путешественникам рассказали в Непале о высоких человекоподобных существах, покрытых шерстью.С той поры выяснилось, что во многих культурах есть похожие персонажи.В Советском Союзе этим занималась и академическая наука. Крупный историк и социолог Борис Поршнев выдвинул гипотезу, что до наших дней сохранился палеоантроп — древний вид рода Homo. По мнению ученого, они вели "скрытнейший" образ жизни в удаленных районах, в частности на Памире. По инициативе Поршнева в Академии наук создали комиссию по изучению снежного человека.В конце 1950-х в СССР организовали несколько экспедиций, однако никого не обнаружили. А гипотезу Поршнева раскритиковали. Историка укоряли в том, что он "бесцеремонно вторгся в чуждую ему область биологических знаний". Комиссию распустили. Ее председатель, геолог Сергей Обручев, рекомендовал изучать этот вопрос в Институте этнографии — то есть как локальное верование."Неопровержимо доказал"Однако Поршнев не сдавался. В 1963-м он выпустил книгу "Загадка снежного человека. Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах"."Автору удалось неопровержимо доказать реальность существования снежного человека и даже очертить его исторический ареал и показать этапы его сокращения" — так писал в предисловии к переизданию книги 2012 года доктор биологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов.Дроздов ссылается на то, что гоминида одинаково описывают в самых разных культурах: "высокий рост, могучее телосложение, длинные руки, сутулая фигура, мощная шея и заметный гребень на затылке и макушке, темно-рыжая густая шерсть, громкий пронзительный голос и... тяжелый, отвратительный запах". "Да, это реальный персонаж, а не герой сказок!" — заключает телеведущий.Феномен, который описывает Дроздов, хорошо известен антропологам и не может служить доказательством существования снежного человека, указывает религиовед Анна Карасева."Такие совпадения объясняют по-разному, например, культурным обменом. Однако есть невероятное количество мифов, единых для всех народов, в том числе для тех, которые технически никак не могли взаимодействовать друг с другом. По мнению антропологов, так происходит потому, что человек как биологическое существо во всех регионах чувствует и мыслит одинаково, его тело действует одинаково. Соответственно, и мифологические образы он создает и интерпретирует похожим образом — просто в силу того, что мы единый биологический вид", — говорит она.С вещественными доказательствами тоже не сложилось. "След ноги" оказался подделкой, "волосы бигфута" принадлежали животному. Как показал анализ ДНК, знаменитый "палец йети", вывезенный из буддийского монастыря Пангобче, — обычный, человеческий.Что касается фильма Паттерсона — Гимлина, то, как установили эксперты, там снимался загримированный актер. А история с шерстью йети в Кузбассе, которую на полном серьезе освещали СМИ, — часть пиар-кампании региона по привлечению туристов.Один йети на 900 медведейВ 2017-м проанализировали девять образцов, якобы связанных с йети, в том числе фрагменты костей, зубов, кожи, волос и фекалий. Материалы собрали в Гималаях и на Тибетском плато.Один образец принадлежал собаке. Остальные — медведям: азиатскому черному, гималайскому бурому, тибетскому бурому. Именно медведи послужили "биологической основой" для легенд.На сайте препринтов bioRxiv недавно вышла работа Флоу Фоксона, специалиста по обработке данных из компании Pinney Associates. Он выявил корреляцию между частотой сообщений о бигфуте, или сасквоче (так существо называется на языке коренных североамериканских народов), популяцией американских черных медведей — барибалов и численностью населения того или иного региона США и Канады."Наблюдения снежного человека статистически значимо связаны с популяциями медведей", — подчеркивает ученый.По его оценкам, одно сообщение о йети приходится примерно на 900 черных медведей, обитающих в регионе. Предыдущие исследования продемонстрировали, что именно это животное — лучший кандидат в "бигфуты".Медведь в традиционной культуре всегда играл важную роль. Так, название животного в славянских языках означает "поедающий мед" и является эвфемизмом — когда-то наши предки боялись произносить его "истинное" имя."Во-первых, медведь — суперхищник. Он находится на вершине пищевой цепи — у него нет естественных врагов. Во-вторых, он, конечно же, похож на человека. Причем не только внешне, но и поведением: стоит на задних лапах, отпечаток которых напоминает человеческий. Его скелет казался охотникам похожим на наш. Медведь такой же всеядный, как человек. К тому же он употребляет алкоголь — любит лакомиться перебродившими ягодами", — перечисляет Карасева.Поэтому неудивительно, что медведь будоражил воображение людей — в разных частях света и во все времена.

https://ria.ru/20230202/grib-1849030949.html

https://ria.ru/20220918/vampiry-1817407743.html

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калифорния, непал, николай дроздов, сша, биология, йети