https://ria.ru/20230214/bern-1852007291.html
В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто
В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто - РИА Новости, 14.02.2023
В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто
Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:05
2023-02-14T18:05
2023-02-14T18:48
берн (город)
в мире
швейцария
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ЦЮРИХ, 14 фев — РИА Новости. Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter."В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта", — говорится в публикации.Из нескольких зданий эвакуировали людей. Полиция призвала горожан обходить площадь. К подозрительному авто направили робота-сапера.На Бундесплац находятся государственные учреждения.
берн (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берн (город), в мире, швейцария
Берн (город), В мире, Швейцария
18:05 14.02.2023 (обновлено: 18:48 14.02.2023)
В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто
Полиция в Швейцарии оцепила центральную площадь Берна из-за подозрительного мужчины и авто
ЦЮРИХ, 14 фев — РИА Новости.
Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter
.
"В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта", — говорится в публикации.
Из нескольких зданий эвакуировали людей. Полиция призвала горожан обходить площадь. К подозрительному авто направили робота-сапера.
На Бундесплац находятся государственные учреждения.