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В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто - РИА Новости, 14.02.2023
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В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто
В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто - РИА Новости, 14.02.2023
В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто
Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:05
2023-02-14T18:48
берн (город)
в мире
швейцария
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ЦЮРИХ, 14 фев — РИА Новости. Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter."В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта", — говорится в публикации.Из нескольких зданий эвакуировали людей. Полиция призвала горожан обходить площадь. К подозрительному авто направили робота-сапера.На Бундесплац находятся государственные учреждения.
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берн (город), в мире, швейцария
Берн (город), В мире, Швейцария
18:05 14.02.2023 (обновлено: 18:48 14.02.2023)
 
В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто

Полиция в Швейцарии оцепила центральную площадь Берна из-за подозрительного мужчины и авто

© РИА Новости / Андрей Бабушкин / Перейти в медиабанкЧасовая башня в Берне
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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Часовая башня в Берне. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 14 фев — РИА Новости. Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter.
"В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта", — говорится в публикации.
Из нескольких зданий эвакуировали людей. Полиция призвала горожан обходить площадь. К подозрительному авто направили робота-сапера.
На Бундесплац находятся государственные учреждения.
 
Берн (город)В миреШвейцария
 
 
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