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В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто

В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто - РИА Новости, 14.02.2023

В Берне оцепили центральную площадь из-за подозрительного мужчины на авто

Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:05

2023-02-14T18:05

2023-02-14T18:48

берн (город)

в мире

швейцария

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ЦЮРИХ, 14 фев — РИА Новости. Полицейские оцепили центральную площадь в Берне из-за подозрительного человека и машины, сообщило ведомство в Twitter."В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта", — говорится в публикации.Из нескольких зданий эвакуировали людей. Полиция призвала горожан обходить площадь. К подозрительному авто направили робота-сапера.На Бундесплац находятся государственные учреждения.

берн (город)

швейцария

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

берн (город), в мире, швейцария