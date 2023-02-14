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Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных - РИА Новости, 14.02.2023
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Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных
Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных - РИА Новости, 14.02.2023
Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных
Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил для снижения числа абортов РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:35
2023-02-14T12:35
общество
сергей рыбальченко
россия
общественная палата рф
беременность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил для снижения числа абортов увеличить ежемесячное пособие для беременных и снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей направила свои предложения по улучшению демографической ситуации в стране в правительство РФ. Документ был подписан председателем комиссии Сергеем Рыбальченко, он имеется в распоряжении РИА Новости. "Для снижения численности абортов увеличить ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для первобеременных женщин и женщин, беременных третьим и последующими детьми, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости", - говорится в документе. Согласно документу, помимо этого предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год на каждого ребенка, но не более 5 лет. Также предлагается признать многодетные семьи приоритетной категорией оказания социальной поддержки через технологию социального контракта. "Использовать данную технологию для создания семейных дошкольных групп, в которых многодетная мама для своих и других детей может реализовывать программу дошкольного образования как воспитатель дошкольной образовательной организации или осуществлять присмотр и уход при отсутствии педагогического образования", - отмечается в документе. В документе предлагается освободить от родительской платы за присмотр и уход за третьими и последующими детьми, посещающими дошкольные государственные и муниципальные образовательные организации. Осуществлять данную меру поддержки предполагается на условиях софинансирования из федерального бюджета: 80% - федеральный бюджет, 20% - региональный бюджет.
https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html
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общество, сергей рыбальченко, россия, общественная палата рф, беременность
Общество, Сергей Рыбальченко, Россия, Общественная палата РФ, беременность
12:35 14.02.2023
 
Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных

В ОП предложили увеличить ежемесячное пособие для беременных для снижения числа абортов

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил для снижения числа абортов увеличить ежемесячное пособие для беременных и снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.
Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей направила свои предложения по улучшению демографической ситуации в стране в правительство РФ. Документ был подписан председателем комиссии Сергеем Рыбальченко, он имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Для снижения численности абортов увеличить ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для первобеременных женщин и женщин, беременных третьим и последующими детьми, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости", - говорится в документе.
Согласно документу, помимо этого предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год на каждого ребенка, но не более 5 лет. Также предлагается признать многодетные семьи приоритетной категорией оказания социальной поддержки через технологию социального контракта.
"Использовать данную технологию для создания семейных дошкольных групп, в которых многодетная мама для своих и других детей может реализовывать программу дошкольного образования как воспитатель дошкольной образовательной организации или осуществлять присмотр и уход при отсутствии педагогического образования", - отмечается в документе.
В документе предлагается освободить от родительской платы за присмотр и уход за третьими и последующими детьми, посещающими дошкольные государственные и муниципальные образовательные организации. Осуществлять данную меру поддержки предполагается на условиях софинансирования из федерального бюджета: 80% - федеральный бюджет, 20% - региональный бюджет.
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ОбществоСергей РыбальченкоРоссияОбщественная палата РФбеременность
 
 
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