https://ria.ru/20230214/beremennost-1851909711.html

Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных

Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных - РИА Новости, 14.02.2023

Общественная палата предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил для снижения числа абортов РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:35

2023-02-14T12:35

2023-02-14T12:35

общество

сергей рыбальченко

россия

общественная палата рф

беременность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_b08f91bbad328dac66cb69c2a8a3b612.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил для снижения числа абортов увеличить ежемесячное пособие для беременных и снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей направила свои предложения по улучшению демографической ситуации в стране в правительство РФ. Документ был подписан председателем комиссии Сергеем Рыбальченко, он имеется в распоряжении РИА Новости. "Для снижения численности абортов увеличить ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для первобеременных женщин и женщин, беременных третьим и последующими детьми, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости", - говорится в документе. Согласно документу, помимо этого предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год на каждого ребенка, но не более 5 лет. Также предлагается признать многодетные семьи приоритетной категорией оказания социальной поддержки через технологию социального контракта. "Использовать данную технологию для создания семейных дошкольных групп, в которых многодетная мама для своих и других детей может реализовывать программу дошкольного образования как воспитатель дошкольной образовательной организации или осуществлять присмотр и уход при отсутствии педагогического образования", - отмечается в документе. В документе предлагается освободить от родительской платы за присмотр и уход за третьими и последующими детьми, посещающими дошкольные государственные и муниципальные образовательные организации. Осуществлять данную меру поддержки предполагается на условиях софинансирования из федерального бюджета: 80% - федеральный бюджет, 20% - региональный бюджет.

https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html

https://ria.ru/20230213/posobiya-1851687650.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, сергей рыбальченко, россия, общественная палата рф, беременность