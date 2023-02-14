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Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем - РИА Новости, 14.02.2023
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Культура
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Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем - РИА Новости, 14.02.2023
Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами — это полный абсурд, рассказала РИА Новости директор Феодосийской картинной галереи... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:17
2023-02-14T11:32
культура
новости культуры
россия
республика крым
феодосия
иван айвазовский
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами — это полный абсурд, рассказала РИА Новости директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук. "Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — отметила она.Несколькими днями ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".По мнению Татьяны Гайдук, подобного рода переписывание аннотаций может быть принято публикой, чьи познания в области культуры являются достаточно узкими. Она также рассказала о факте из жизни Ивана Айвазовского, который обучался мастерству художника примерно в те же годы в Академии художеств, что и кобзарь Тарас Шевченко. "Они были однокашниками. Кобзарь не признал в Айвазовском соотечественника, дружбы между ними не случилось, напротив, Шевченко завидовал успехам Айвазовского. Айвазовский послужил прототипом для образа хмурого, одинокого, унылого и довольно злобного молодого художника в одной из повестей Кобзаря", — резюмировала Гайдук.На прошлой неделе председатель Союза художников России Андрей Ковальчук назвал решение Метрополитен-музея в Нью-Йорке политической инсинуацией и провокацией.
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новости культуры, россия, республика крым, феодосия, иван айвазовский, сша, нью-йорк (город)
Культура, Новости культуры, Россия, Республика Крым, Феодосия, Иван Айвазовский, США, Нью-Йорк (город)
10:17 14.02.2023 (обновлено: 11:32 14.02.2023)
 
Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем

Глава галереи Айвазовского Гайдук назвала абсурдом признание художника в США украинцем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТоржественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в аэропорту Симферополя
Торжественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Торжественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в аэропорту Симферополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами — это полный абсурд, рассказала РИА Новости директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук.
"Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — отметила она.
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Несколькими днями ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".
По мнению Татьяны Гайдук, подобного рода переписывание аннотаций может быть принято публикой, чьи познания в области культуры являются достаточно узкими.
Она также рассказала о факте из жизни Ивана Айвазовского, который обучался мастерству художника примерно в те же годы в Академии художеств, что и кобзарь Тарас Шевченко.
"Они были однокашниками. Кобзарь не признал в Айвазовском соотечественника, дружбы между ними не случилось, напротив, Шевченко завидовал успехам Айвазовского. Айвазовский послужил прототипом для образа хмурого, одинокого, унылого и довольно злобного молодого художника в одной из повестей Кобзаря", — резюмировала Гайдук.
На прошлой неделе председатель Союза художников России Андрей Ковальчук назвал решение Метрополитен-музея в Нью-Йорке политической инсинуацией и провокацией.
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КультураНовости культурыРоссияРеспублика КрымФеодосияИван АйвазовскийСШАНью-Йорк (город)
 
 
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