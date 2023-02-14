https://ria.ru/20230214/ayvazovskiy-1851865327.html

Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем

Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем - РИА Новости, 14.02.2023

Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем

Объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами — это полный абсурд, рассказала РИА Новости директор Феодосийской картинной галереи... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:17

2023-02-14T10:17

2023-02-14T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами — это полный абсурд, рассказала РИА Новости директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук. "Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — отметила она.Несколькими днями ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".По мнению Татьяны Гайдук, подобного рода переписывание аннотаций может быть принято публикой, чьи познания в области культуры являются достаточно узкими. Она также рассказала о факте из жизни Ивана Айвазовского, который обучался мастерству художника примерно в те же годы в Академии художеств, что и кобзарь Тарас Шевченко. "Они были однокашниками. Кобзарь не признал в Айвазовском соотечественника, дружбы между ними не случилось, напротив, Шевченко завидовал успехам Айвазовского. Айвазовский послужил прототипом для образа хмурого, одинокого, унылого и довольно злобного молодого художника в одной из повестей Кобзаря", — резюмировала Гайдук.На прошлой неделе председатель Союза художников России Андрей Ковальчук назвал решение Метрополитен-музея в Нью-Йорке политической инсинуацией и провокацией.

https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html

https://ria.ru/20230109/teatry-1843763765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, республика крым, феодосия, иван айвазовский, сша, нью-йорк (город)