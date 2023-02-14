https://ria.ru/20230214/aurus-1851930734.html

В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus

В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus - РИА Новости, 14.02.2023

В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus

Первые образцы климатической бытовой техники под премиальным брендом Aurus представили на выставке AirVent в Москве, продажи новинки начнутся уже этим летом,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:52

2023-02-14T13:52

2023-02-14T13:53

экономика

москва

россия

владимирская область

леруа мерлен

obi

ozon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061103_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_0461ae256454758e726dea25a98063af.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первые образцы климатической бытовой техники под премиальным брендом Aurus представили на выставке AirVent в Москве, продажи новинки начнутся уже этим летом, производитель - ТПХ "Русклимат", передает корреспондент РИА Новости с презентации. "На нас лежит большая ответственность, ведь "Русклимат" дал старт выпуску новой продукции под брендом Aurus, что положит начало формированию целого ряда бытовых товаров и услуг high-класса, качество которых будет гарантировать премиальная торговая марка государственного значения. Наши специалисты вкладывают в климатическую технику Aurus все свои знания и опыт", – сказал заместитель председателя совета директоров ТПХ "Русклимат" Сергей Шмаков. По словам заместителя председателя совета директоров "Русклимата" Павла Симонова, каналы продаж премиальной техники пока обсуждаются, в том числе с маркетплейсами. При этом уже есть понимание, что она будет представлена в премиальных бренд-зонах. "Первые продажи начнутся уже летом", - добавил он. Известно, что ТПХ "Русклимат" традиционно сотрудничает с "Технопарком", "Леруа Мерлен", OBI и "М.Видео - Эльдорадо", а также маркетплейсами Ozon, "СберМегаМаркет" и "Яндекс Маркет". Среди техники ТПХ "Русклимат" под брендом Aurus представлены, в том числе, VRF-системы, системы кондиционирования, интерьерные инфракрасные обогреватели с настенной установкой, сплит-системы колонного типа, интеллектуальные электрические конвекторы, водонагревательная техника, рукосушители и полотенцесушители. "Русклимат" стал первым, кто будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса под брендом Aurus. Техника разработана в России конструкторами собственного R&D центра "Русклимата". Основные товарные категории климатической техники будут производиться предприятиями компании во Владимирской области и Удмуртии. Большая часть материалов и комплектующих от российских поставщиков, локализация составит не менее 70%. Символика Aurus будет использоваться на климатических устройствах для дома и офиса на основании лицензионного соглашения с ФГУП "НАМИ", разработчиком автомобилей Aurus и владельцем товарного знака, уточнили в "Русклимате".

https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

москва

россия

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, владимирская область, леруа мерлен, obi, ozon