https://ria.ru/20230214/aurus-1851930734.html
В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus
В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus - РИА Новости, 14.02.2023
В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus
Первые образцы климатической бытовой техники под премиальным брендом Aurus представили на выставке AirVent в Москве, продажи новинки начнутся уже этим летом,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:52
2023-02-14T13:52
2023-02-14T13:53
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первые образцы климатической бытовой техники под премиальным брендом Aurus представили на выставке AirVent в Москве, продажи новинки начнутся уже этим летом, производитель - ТПХ "Русклимат", передает корреспондент РИА Новости с презентации. "На нас лежит большая ответственность, ведь "Русклимат" дал старт выпуску новой продукции под брендом Aurus, что положит начало формированию целого ряда бытовых товаров и услуг high-класса, качество которых будет гарантировать премиальная торговая марка государственного значения. Наши специалисты вкладывают в климатическую технику Aurus все свои знания и опыт", – сказал заместитель председателя совета директоров ТПХ "Русклимат" Сергей Шмаков. По словам заместителя председателя совета директоров "Русклимата" Павла Симонова, каналы продаж премиальной техники пока обсуждаются, в том числе с маркетплейсами. При этом уже есть понимание, что она будет представлена в премиальных бренд-зонах. "Первые продажи начнутся уже летом", - добавил он. Известно, что ТПХ "Русклимат" традиционно сотрудничает с "Технопарком", "Леруа Мерлен", OBI и "М.Видео - Эльдорадо", а также маркетплейсами Ozon, "СберМегаМаркет" и "Яндекс Маркет". Среди техники ТПХ "Русклимат" под брендом Aurus представлены, в том числе, VRF-системы, системы кондиционирования, интерьерные инфракрасные обогреватели с настенной установкой, сплит-системы колонного типа, интеллектуальные электрические конвекторы, водонагревательная техника, рукосушители и полотенцесушители. "Русклимат" стал первым, кто будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса под брендом Aurus. Техника разработана в России конструкторами собственного R&D центра "Русклимата". Основные товарные категории климатической техники будут производиться предприятиями компании во Владимирской области и Удмуртии. Большая часть материалов и комплектующих от российских поставщиков, локализация составит не менее 70%. Символика Aurus будет использоваться на климатических устройствах для дома и офиса на основании лицензионного соглашения с ФГУП "НАМИ", разработчиком автомобилей Aurus и владельцем товарного знака, уточнили в "Русклимате".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, москва, россия, владимирская область, леруа мерлен, obi, ozon
Экономика, Москва, Россия, Владимирская область, Леруа Мерлен, OBI, Ozon
13:52 14.02.2023 (обновлено: 13:53 14.02.2023)
В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus
В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus, продажи начнутся летом
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первые образцы климатической бытовой техники под премиальным брендом Aurus представили на выставке AirVent в Москве, продажи новинки начнутся уже этим летом, производитель - ТПХ "Русклимат", передает корреспондент РИА Новости с презентации.
"На нас лежит большая ответственность, ведь "Русклимат" дал старт выпуску новой продукции под брендом Aurus, что положит начало формированию целого ряда бытовых товаров и услуг high-класса, качество которых будет гарантировать премиальная торговая марка государственного значения. Наши специалисты вкладывают в климатическую технику Aurus все свои знания и опыт", – сказал заместитель председателя совета директоров ТПХ "Русклимат" Сергей Шмаков.
По словам заместителя председателя совета директоров "Русклимата" Павла Симонова, каналы продаж премиальной техники пока обсуждаются, в том числе с маркетплейсами. При этом уже есть понимание, что она будет представлена в премиальных бренд-зонах. "Первые продажи начнутся уже летом", - добавил он.
Известно, что ТПХ "Русклимат" традиционно сотрудничает с "Технопарком", "Леруа Мерлен
", OBI
и "М.Видео - Эльдорадо", а также маркетплейсами Ozon
, "СберМегаМаркет
" и "Яндекс Маркет
".
Среди техники ТПХ "Русклимат" под брендом Aurus представлены, в том числе, VRF-системы, системы кондиционирования, интерьерные инфракрасные обогреватели с настенной установкой, сплит-системы колонного типа, интеллектуальные электрические конвекторы, водонагревательная техника, рукосушители и полотенцесушители.
"Русклимат" стал первым, кто будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса под брендом Aurus. Техника разработана в России
конструкторами собственного R&D центра "Русклимата". Основные товарные категории климатической техники будут производиться предприятиями компании во Владимирской области
и Удмуртии. Большая часть материалов и комплектующих от российских поставщиков, локализация составит не менее 70%.
Символика Aurus будет использоваться на климатических устройствах для дома и офиса на основании лицензионного соглашения с ФГУП "НАМИ
", разработчиком автомобилей Aurus и владельцем товарного знака, уточнили в "Русклимате".