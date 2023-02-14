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СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины - РИА Новости, 14.02.2023
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СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины
СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины
США заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, сообщает издание Politico... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:18
2023-02-14T03:18
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
нато
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что Вашингтон хочет поддерживать определенный объем боеприпасов на складах. При этом на Украине рассматривают возможность попросить США одобрить покупку ракет у страны-союзника на средства американской финансовой помощи. По информации издания, ATACMS есть у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
03:18 14.02.2023
 
СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины

Politico: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS, чтобы передать их Украине

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Американские чиновники заявили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS... Передача ATACMS... приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности ВС США к будущему сражению", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что Вашингтон хочет поддерживать определенный объем боеприпасов на складах. При этом на Украине рассматривают возможность попросить США одобрить покупку ракет у страны-союзника на средства американской финансовой помощи. По информации издания, ATACMS есть у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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