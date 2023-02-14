https://ria.ru/20230214/atacms-1851837114.html
СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины
СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины
США заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, сообщает издание Politico... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:18
2023-02-14T03:18
2023-02-14T03:18
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что Вашингтон хочет поддерживать определенный объем боеприпасов на складах. При этом на Украине рассматривают возможность попросить США одобрить покупку ракет у страны-союзника на средства американской финансовой помощи. По информации издания, ATACMS есть у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230128/rakety-1848150719.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины
Politico: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS, чтобы передать их Украине