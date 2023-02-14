https://ria.ru/20230214/arse-1851941510.html
Дипломаты рассчитывают на скорый визит президента Боливии Арсе в Россию
Дипломаты рассчитывают на скорый визит президента Боливии Арсе в Россию - РИА Новости, 14.02.2023
Дипломаты рассчитывают на скорый визит президента Боливии Арсе в Россию
Посольство России надеется, что визит президента Боливии Луиса Арсе в РФ состоится в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:24
2023-02-14T14:24
2023-02-14T14:24
россия
боливия
луис арсе
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Посольство России надеется, что визит президента Боливии Луиса Арсе в РФ состоится в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев."У нас на повестке большой визит президента Арсе, у него есть приглашение со стороны России. Мы надеемся, что в течение года визит будет осуществлен", - сказал он.Дипломат отметил, что отношения двух стран развиваются в положительном ключе."Боливия – один из ключевых наших партнеров и союзников в латиноамериканском регионе. На протяжении всего прошлого года в международных организациях у нас проявлялась большая степень общности в подходах. Боливийцы воздерживались или голосовали против антироссийских инициатив и резолюций, в ряде случаев оказывали поддержку нашим кандидатурам на те или иные посты в международных организациях", - сказал Леденев."И год начался символично. Говорят, как его встретишь, так и проведешь, а 1 января в Бразилиа встретились в рамках мероприятий по инаугурации президента Бразилии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Боливии Луис Арсе", - добавил он.
https://ria.ru/20230101/matvienko-1842765069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, боливия, луис арсе, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Боливия, Луис Арсе, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Дипломаты рассчитывают на скорый визит президента Боливии Арсе в Россию
Посольство России надеется, что визит лидера Боливии Арсе в Москву состоится в этом году
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Посольство России надеется, что визит президента Боливии Луиса Арсе в РФ состоится в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"У нас на повестке большой визит президента Арсе, у него есть приглашение со стороны России. Мы надеемся, что в течение года визит будет осуществлен", - сказал он.
Дипломат отметил, что отношения двух стран развиваются в положительном ключе.
"Боливия – один из ключевых наших партнеров и союзников в латиноамериканском регионе. На протяжении всего прошлого года в международных организациях у нас проявлялась большая степень общности в подходах. Боливийцы воздерживались или голосовали против антироссийских инициатив и резолюций, в ряде случаев оказывали поддержку нашим кандидатурам на те или иные посты в международных организациях", - сказал Леденев.
"И год начался символично. Говорят, как его встретишь, так и проведешь, а 1 января в Бразилиа
встретились в рамках мероприятий по инаугурации президента Бразилии
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и президент Боливии Луис Арсе", - добавил он.