https://ria.ru/20230214/armata-1851836466.html
Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС
Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС - РИА Новости, 14.02.2023
Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС
Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:04
2023-02-14T03:04
2023-02-14T03:05
индия
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
армата
т-14
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155316/23/1553162357_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_0f4d52c71690c49a3bc907bd6090a1b2.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023. По его словам, Индия планирует объявить международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. При этом требуемые тактико-технические характеристики танка будут определены в тендерной документации, отметил Дрожжов. Танк "Армата" (Т-14) является новейшей российской разработкой в области создания тяжелой бронетехники. Танк имеет необитаемую башню, оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Масса танка – 55 тонн, мощность двигателя – 1500 лошадиных сил, на вооружении гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.
https://ria.ru/20230213/fsvts-1851582454.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155316/23/1553162357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7389e815a92f085622a7881d94f1362a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), армата, т-14, безопасность
Индия, Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Армата, Т-14, Безопасность
03:04 14.02.2023 (обновлено: 03:05 14.02.2023)
Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС
Заместитель главы ФСВТС Дрожжов: Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы"