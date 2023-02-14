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Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС - РИА Новости, 14.02.2023
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Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС
Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС - РИА Новости, 14.02.2023
Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС
Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:04
2023-02-14T03:05
индия
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
армата
т-14
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023. По его словам, Индия планирует объявить международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. При этом требуемые тактико-технические характеристики танка будут определены в тендерной документации, отметил Дрожжов. Танк "Армата" (Т-14) является новейшей российской разработкой в области создания тяжелой бронетехники. Танк имеет необитаемую башню, оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Масса танка – 55 тонн, мощность двигателя – 1500 лошадиных сил, на вооружении гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.
https://ria.ru/20230213/fsvts-1851582454.html
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индия, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), армата, т-14, безопасность
Индия, Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Армата, Т-14, Безопасность
03:04 14.02.2023 (обновлено: 03:05 14.02.2023)
 
Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС

Заместитель главы ФСВТС Дрожжов: Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы"

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.
"Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения", - сказал Дрожжов, отвечая на вопрос, приняла ли Индия российское предложение о совместной разработке основного боевого танка на базе "Арматы".
По его словам, Индия планирует объявить международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. При этом требуемые тактико-технические характеристики танка будут определены в тендерной документации, отметил Дрожжов.
Танк "Армата" (Т-14) является новейшей российской разработкой в области создания тяжелой бронетехники. Танк имеет необитаемую башню, оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.
Масса танка – 55 тонн, мощность двигателя – 1500 лошадиных сил, на вооружении гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.
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ИндияРоссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)АрматаТ-14Безопасность
 
 
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