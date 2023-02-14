https://ria.ru/20230214/armata-1851836466.html

Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС

Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС - РИА Новости, 14.02.2023

Россия готова поделиться с Индией технологиями "Арматы", заявили в ФСВТС

Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T03:04

2023-02-14T03:04

2023-02-14T03:05

индия

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

армата

т-14

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023. По его словам, Индия планирует объявить международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. При этом требуемые тактико-технические характеристики танка будут определены в тендерной документации, отметил Дрожжов. Танк "Армата" (Т-14) является новейшей российской разработкой в области создания тяжелой бронетехники. Танк имеет необитаемую башню, оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Масса танка – 55 тонн, мощность двигателя – 1500 лошадиных сил, на вооружении гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.

https://ria.ru/20230213/fsvts-1851582454.html

индия

россия

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индия, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), армата, т-14, безопасность