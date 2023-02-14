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Президент Аргентины назначил нового премьера - РИА Новости, 14.02.2023
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Президент Аргентины назначил нового премьера
Президент Аргентины назначил нового премьера - РИА Новости, 14.02.2023
Президент Аргентины назначил нового премьера
Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров, ранее эту должность занимал Хуан Мансур, на его место был назначен Агустин Росси,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:54
2023-02-14T09:59
в мире
аргентина
альберто фернандес
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров, ранее эту должность занимал Хуан Мансур, на его место был назначен Агустин Росси, сообщает канцелярия президента. "Президент страны Альберто Фернандес и глава кабинета министров Хуан Мансур договорились, что последний вернется в провинцию Тукуман, чтобы возглавить предвыборную кампанию Освальдо Хальдо, который баллотируется на пост губернатора", - говорится в пресс-релизе канцелярии. Как сообщает газета Clarin, Росси станет уже третьим премьером при Фернандесе. До этого момента он занимал пост директора Федеральной разведывательной службы, ранее был министром обороны. В новую должность Росси вступит в среду.
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в мире, аргентина, альберто фернандес
В мире, Аргентина, Альберто Фернандес
09:54 14.02.2023 (обновлено: 09:59 14.02.2023)
 
Президент Аргентины назначил нового премьера

Президент Аргентины Фернандес назначил Агустина Росси премьером вместо Хуана Мансура

© AP Photo / Victor R. CaivanoАргентинский политик Агустин Росси
Аргентинский политик Агустин Росси - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Victor R. Caivano
Аргентинский политик Агустин Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров, ранее эту должность занимал Хуан Мансур, на его место был назначен Агустин Росси, сообщает канцелярия президента.
"Президент страны Альберто Фернандес и глава кабинета министров Хуан Мансур договорились, что последний вернется в провинцию Тукуман, чтобы возглавить предвыборную кампанию Освальдо Хальдо, который баллотируется на пост губернатора", - говорится в пресс-релизе канцелярии.
Как сообщает газета Clarin, Росси станет уже третьим премьером при Фернандесе. До этого момента он занимал пост директора Федеральной разведывательной службы, ранее был министром обороны. В новую должность Росси вступит в среду.
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
23 января, 00:51
Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес
 
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