https://ria.ru/20230214/argentina-1851860374.html

Президент Аргентины назначил нового премьера

Президент Аргентины назначил нового премьера - РИА Новости, 14.02.2023

Президент Аргентины назначил нового премьера

Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров, ранее эту должность занимал Хуан Мансур, на его место был назначен Агустин Росси,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:54

2023-02-14T09:54

2023-02-14T09:59

в мире

аргентина

альберто фернандес

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров, ранее эту должность занимал Хуан Мансур, на его место был назначен Агустин Росси, сообщает канцелярия президента. "Президент страны Альберто Фернандес и глава кабинета министров Хуан Мансур договорились, что последний вернется в провинцию Тукуман, чтобы возглавить предвыборную кампанию Освальдо Хальдо, который баллотируется на пост губернатора", - говорится в пресс-релизе канцелярии. Как сообщает газета Clarin, Росси станет уже третьим премьером при Фернандесе. До этого момента он занимал пост директора Федеральной разведывательной службы, ранее был министром обороны. В новую должность Росси вступит в среду.

https://ria.ru/20230123/argentina-1846668314.html

аргентина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, альберто фернандес