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Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов
Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов - РИА Новости, 14.02.2023
Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов
Избрание мер пресечения в виде домашнего ареста и залога для обвиняемых в преступлениях по экономической сфере будет способствовать дальнейшей гуманизации... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:29
2023-02-14T16:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Избрание мер пресечения в виде домашнего ареста и залога для обвиняемых в преступлениях по экономической сфере будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.Ранее он заявил, что в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования."Включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере. А также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
16:29 14.02.2023 (обновлено: 16:33 14.02.2023)
 
Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов

Путин: залог и домашний арест для бизнесменов будет способствовать гуманизации процесса

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Избрание мер пресечения в виде домашнего ареста и залога для обвиняемых в преступлениях по экономической сфере будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Ранее он заявил, что в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
"Включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере. А также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:17
Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей
 
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