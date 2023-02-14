https://ria.ru/20230214/arest-1851978310.html

Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов

Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов - РИА Новости, 14.02.2023

Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов

Избрание мер пресечения в виде домашнего ареста и залога для обвиняемых в преступлениях по экономической сфере будет способствовать дальнейшей гуманизации... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:29

2023-02-14T16:29

2023-02-14T16:33

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Избрание мер пресечения в виде домашнего ареста и залога для обвиняемых в преступлениях по экономической сфере будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.Ранее он заявил, что в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования."Включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере. А также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html

россия

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россия, владимир путин, общество