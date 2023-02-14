https://ria.ru/20230214/antiterror-1851900701.html
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов - РИА Новости, 14.02.2023
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов
На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов и активизацию профилактической... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:08
2023-02-14T12:08
2023-02-14T12:08
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579548234_0:2:863:487_1920x0_80_0_0_fc8d133b9de5685acd06498c08dacd32.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов и активизацию профилактической работы в условиях специальной военной операции, говорится в сообщении информационного центра НАК. "Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии приняли участие члены комитета, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579548234_108:0:757:487_1920x0_80_0_0_4c5c6a3e4756f9c4ef98a338a9e99c08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов в условиях спецоперации