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НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов - РИА Новости, 14.02.2023
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НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов - РИА Новости, 14.02.2023
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов
На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов и активизацию профилактической... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:08
2023-02-14T12:08
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов и активизацию профилактической работы в условиях специальной военной операции, говорится в сообщении информационного центра НАК. "Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии приняли участие члены комитета, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.
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россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
12:08 14.02.2023
 
НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов

НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов в условиях спецоперации

© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет / Перейти в медиабанкСпецоперация по ликвидации террористов
Спецоперация по ликвидации террористов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
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Спецоперация по ликвидации террористов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов и активизацию профилактической работы в условиях специальной военной операции, говорится в сообщении информационного центра НАК.
"Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие члены комитета, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.
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РоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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