https://ria.ru/20230214/antiterror-1851900701.html

НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов

НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов - РИА Новости, 14.02.2023

НАК обсудил усиление антитеррористической защищенности объектов

На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов и активизацию профилактической... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:08

2023-02-14T12:08

2023-02-14T12:08

россия

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов и активизацию профилактической работы в условиях специальной военной операции, говорится в сообщении информационного центра НАК. "Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии приняли участие члены комитета, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность