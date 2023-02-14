https://ria.ru/20230214/amerika-1851913326.html

В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США

В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США - РИА Новости, 14.02.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США

В ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над Соединенными Штатами Америки лучше, чтобы американцы сами разобрались с этой историей, заявил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:48

2023-02-14T12:48

2023-02-14T13:41

в мире

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над Соединенными Штатами Америки лучше, чтобы американцы сами разобрались с этой историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американские военные 12 февраля сообщили, что сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили в Пентагоне. Между тем, внеземную природу сбитых объектов не исключил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение на данный счет, по его словам, должны вынести разведслужбы.

https://ria.ru/20230211/ssha-1851331379.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дмитрий песков