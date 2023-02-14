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В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США - РИА Новости, 14.02.2023
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В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США - РИА Новости, 14.02.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
В ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над Соединенными Штатами Америки лучше, чтобы американцы сами разобрались с этой историей, заявил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:48
2023-02-14T13:41
в мире
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над Соединенными Штатами Америки лучше, чтобы американцы сами разобрались с этой историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американские военные 12 февраля сообщили, что сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили в Пентагоне. Между тем, внеземную природу сбитых объектов не исключил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение на данный счет, по его словам, должны вынести разведслужбы.
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в мире, сша, дмитрий песков
В мире, США, Дмитрий Песков
12:48 14.02.2023 (обновлено: 13:41 14.02.2023)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США

Песков: в истории с шарами, сбитыми в небе над США, пусть разбираются в Вашингтоне

© AP Photo / U.S. NavyМоряки ВМС США транспортируют высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина
Моряки ВМС США транспортируют высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / U.S. Navy
Моряки ВМС США транспортируют высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над Соединенными Штатами Америки лучше, чтобы американцы сами разобрались с этой историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались".

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Американские военные 12 февраля сообщили, что сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили в Пентагоне. Между тем, внеземную природу сбитых объектов не исключил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение на данный счет, по его словам, должны вынести разведслужбы.
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