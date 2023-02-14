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Рестораторы призвали разрешить им экспериментальную онлайн-продажу алкоголя - РИА Новости, 14.02.2023
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Рестораторы призвали разрешить им экспериментальную онлайн-продажу алкоголя
Рестораторы призвали разрешить им экспериментальную онлайн-продажу алкоголя - РИА Новости, 14.02.2023
Рестораторы призвали разрешить им экспериментальную онлайн-продажу алкоголя
Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) в лице президента Игоря Бухарова обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой в рамках... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:05
2023-02-14T11:06
экономика
игорь бухаров
валентина матвиенко
сергей миронов
почта россии
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) в лице президента Игоря Бухарова обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой в рамках эксперимента по онлайн-продаже российского вина снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита, говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. "Федерация рестораторов и отельеров России считает, что на фоне обсуждения данного вопроса необходимо уделить особое внимание общественному питанию, поскольку скорейшее принятие данного законопроекта окажет значительную поддержку ресторанной сфере, а также станет дополнительным импульсом для малого и среднего предпринимательства, позволит существенно расширить и увеличить каналы продажи, в том числе российского вина в сегменте ресторанного бизнеса и позволит сохранить рабочие места", - говорится в письме. Там уточняется, что сейчас предприятия общественного питания работают в условиях непрерывного продолжающегося кризиса, а возможность доставки алкоголя вместе с едой станет одним из важных сценариев, который поможет ресторанному сообществу в сложившихся условиях. "На примере других стран мы видим, что разрешение розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом для ресторанов повысит удобство для покупателей, исключит из оборота нелегальную продукцию и предоставит возможность контроля возраста клиента за счет цифровых решений, таких как проверка возраста покупателя через систему ЕСИА как при заключении договора, так и при непосредственной передаче курьером заказа путем проверки числового кода (QR-кода) у клиента и документа (паспорт)", - уточняется в сообщении. В свою очередь, омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что онлайн-продажа алкоголя позволит ресторанам в том числе увеличить свой доход. "В данном случае возможность доставки алкоголя дает и увеличение чека, и возможность увеличения доставки и дополнительного заработка для ресторанов в наше сложное время. При том, что все технические решения для этого есть. … Опять-таки, доставка через "Почту России" - хорошая инициатива, но доставлять через сутки - людям не всегда надо", - указал он. "В текущих обстоятельствах ресторанному бизнесу нужно находить новые пути для развития и открывать новые каналы продаж. ...Снятие запрета ресторанам на дистанционную продажу алкоголя было бы хорошим решением для увеличения популярности российских продуктов, в том числе российского вина. ...Также снятие запрета увеличит количество продаж алкогольной продукции в формате коктейлей", - поделилась мнением основатель консалтинговой компании Management Factory Евгения Махнева.
https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839844.html
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экономика, игорь бухаров, валентина матвиенко, сергей миронов, почта россии, россия
Экономика, Игорь Бухаров, Валентина Матвиенко, Сергей Миронов, Почта России, Россия
11:05 14.02.2023 (обновлено: 11:06 14.02.2023)
 
Рестораторы призвали разрешить им экспериментальную онлайн-продажу алкоголя

Российские рестораторы попросили разрешить им экспериментальную онлайн-продажу алкоголя

© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Fotolia / Maksim Shebeko
Бокалы с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) в лице президента Игоря Бухарова обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой в рамках эксперимента по онлайн-продаже российского вина снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита, говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
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"Федерация рестораторов и отельеров России считает, что на фоне обсуждения данного вопроса необходимо уделить особое внимание общественному питанию, поскольку скорейшее принятие данного законопроекта окажет значительную поддержку ресторанной сфере, а также станет дополнительным импульсом для малого и среднего предпринимательства, позволит существенно расширить и увеличить каналы продажи, в том числе российского вина в сегменте ресторанного бизнеса и позволит сохранить рабочие места", - говорится в письме.
Там уточняется, что сейчас предприятия общественного питания работают в условиях непрерывного продолжающегося кризиса, а возможность доставки алкоголя вместе с едой станет одним из важных сценариев, который поможет ресторанному сообществу в сложившихся условиях.
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"На примере других стран мы видим, что разрешение розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом для ресторанов повысит удобство для покупателей, исключит из оборота нелегальную продукцию и предоставит возможность контроля возраста клиента за счет цифровых решений, таких как проверка возраста покупателя через систему ЕСИА как при заключении договора, так и при непосредственной передаче курьером заказа путем проверки числового кода (QR-кода) у клиента и документа (паспорт)", - уточняется в сообщении.
В свою очередь, омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что онлайн-продажа алкоголя позволит ресторанам в том числе увеличить свой доход. "В данном случае возможность доставки алкоголя дает и увеличение чека, и возможность увеличения доставки и дополнительного заработка для ресторанов в наше сложное время. При том, что все технические решения для этого есть. … Опять-таки, доставка через "Почту России" - хорошая инициатива, но доставлять через сутки - людям не всегда надо", - указал он.
"В текущих обстоятельствах ресторанному бизнесу нужно находить новые пути для развития и открывать новые каналы продаж. ...Снятие запрета ресторанам на дистанционную продажу алкоголя было бы хорошим решением для увеличения популярности российских продуктов, в том числе российского вина. ...Также снятие запрета увеличит количество продаж алкогольной продукции в формате коктейлей", - поделилась мнением основатель консалтинговой компании Management Factory Евгения Махнева.
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