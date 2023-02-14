https://ria.ru/20230214/afganistan-1851871652.html

ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане

ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 14.02.2023

ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане

Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:39

2023-02-14T10:39

2023-02-14T10:39

безопасность

афганистан

таджикистан

анатолий сидоров

исламское государство

одкб

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с Таджикистаном, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "В центральноазиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок. В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства"* значительно возросла и составляет около 6,5 тысячи боевиков, из которых до 4 тысяч сосредоточены в южных границах Таджикистана", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230111/vzryv-1844264004.html

афганистан

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, афганистан, таджикистан, анатолий сидоров, исламское государство, одкб