Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/afganistan-1851871652.html
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 14.02.2023
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане
Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:39
2023-02-14T10:39
безопасность
афганистан
таджикистан
анатолий сидоров
исламское государство
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с Таджикистаном, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "В центральноазиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок. В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства"* значительно возросла и составляет около 6,5 тысячи боевиков, из которых до 4 тысяч сосредоточены в южных границах Таджикистана", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230111/vzryv-1844264004.html
афганистан
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_67dd634469192286a0c621cacabb2e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, афганистан, таджикистан, анатолий сидоров, исламское государство, одкб
Безопасность, Афганистан, Таджикистан, Анатолий Сидоров, Исламское государство, ОДКБ
10:39 14.02.2023
 
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане

Штаб ОДКБ сообщил, что численность боевиков ИГ в Афганистане возросла до 6,5 тысячи

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Вид города Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с Таджикистаном, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"В центральноазиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок. В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства"* значительно возросла и составляет около 6,5 тысячи боевиков, из которых до 4 тысяч сосредоточены в южных границах Таджикистана", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники правоохранительных органов Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 23:17
Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана
 
БезопасностьАфганистанТаджикистанАнатолий СидоровИсламское государствоОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала