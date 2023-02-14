https://ria.ru/20230214/afganistan-1851871652.html
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 14.02.2023
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане
Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:39
2023-02-14T10:39
2023-02-14T10:39
безопасность
афганистан
таджикистан
анатолий сидоров
исламское государство
одкб
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с Таджикистаном, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "В центральноазиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок. В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства"* значительно возросла и составляет около 6,5 тысячи боевиков, из которых до 4 тысяч сосредоточены в южных границах Таджикистана", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, афганистан, таджикистан, анатолий сидоров, исламское государство, одкб
Безопасность, Афганистан, Таджикистан, Анатолий Сидоров, Исламское государство, ОДКБ
ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане
Штаб ОДКБ сообщил, что численность боевиков ИГ в Афганистане возросла до 6,5 тысячи
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в Афганистане возросла до 6,5 тысячи, из них до 4 тысяч находятся у границ с Таджикистаном, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"В центральноазиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок. В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства"* значительно возросла и составляет около 6,5 тысячи боевиков, из которых до 4 тысяч сосредоточены в южных границах Таджикистана", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.
* Запрещенная в России террористическая организация