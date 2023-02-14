https://ria.ru/20230214/aes-1852047937.html

Россия прокомментировала планы Токио сбросить воду с "Фукусимы-1" в океан

Россия прокомментировала планы Токио сбросить воду с "Фукусимы-1" в океан - РИА Новости, 14.02.2023

Россия прокомментировала планы Токио сбросить воду с "Фукусимы-1" в океан

Россия озабочена планами Японии сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, Токио не консультировался с соседними государствами при... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T23:23

2023-02-14T23:23

2023-02-14T23:24

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ООН, 14 фев – РИА Новости. Россия озабочена планами Японии сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, Токио не консультировался с соседними государствами при принятии этого решения, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Дмитрий Чумаков. "Раз уж мы сегодня призваны обсудить экологические вопросы, отдельно хотели бы присоединиться к китайским коллегам, которые выразили озабоченность в связи с планами Японии по сбросу загрязненной радионуклидами воды, хранящейся на АЭС "Фукусима-1", в океан", - сказал Чумаков. По его словам, при принятии этого решения японские коллеги не сочли нужным провести консультации по этому вопросу с соседними государствами. "Рассчитываем, что Токио проявит должную степень транспарентности и будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу, и в случае необходимости позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс, а также примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду и ухудшения экологической обстановки", - указал он.

https://ria.ru/20230113/fukusima-1844539260.html

https://ria.ru/20211018/fukusima-1754977555.html

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в мире, россия, токио, япония, фукусима-1, оон