https://ria.ru/20230214/aes-1851854143.html

В МИД оценили перспективы России построить АЭС в турецком Синопе

В МИД оценили перспективы России построить АЭС в турецком Синопе - РИА Новости, 14.02.2023

В МИД оценили перспективы России построить АЭС в турецком Синопе

Потенциал российско-турецких отношений настолько значителен, что в будущем на двустороннем треке ожидают новые практические результаты, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:12

2023-02-14T09:12

2023-02-14T09:24

турция

россия

синоп (провинция)

алексей лихачев

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

юрий пилипсон

экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Потенциал российско-турецких отношений настолько значителен, что в будущем на двустороннем треке ожидают новые практические результаты, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, говоря о перспективах России построить АЭС в турецком Синопе. Ранее глава минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсуждает с РФ возведение второй АЭС в стране – в Синопе на берегу Черного моря, условия контракта могут отличаться от тех, что действуют по первой АЭС. "Работы такого масштаба требуют основательной подготовки, скрупулезной оценки всех аспектов строительства, создания благоприятных условий. Нет ничего удивительного в том, что реализация двух схожих проектов будет иметь различия хотя бы вследствие географических особенностей месторасположения АЭС, наличия сопутствующей инфраструктуры на соответствующих площадках, экономического уклада субрегионов", - сказал дипломат, комментируя перспективы возведения второй АЭС в Турции. Он добавил, что все это делается для того, чтобы итог оправдал ожидания заказчиков при четком соблюдении интересов российской стороны. Дипломат отметил, что потенциал российско-турецких отношений настолько значителен, что в будущем на двустороннем треке ожидают новые амбициозные практические результаты. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил в ноябре генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Сейчас с участием России сооружается АЭС "Аккую". Это первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года. Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html

https://ria.ru/20230214/s-400-1851842719.html

турция

россия

синоп (провинция)

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турция, россия, синоп (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", юрий пилипсон, экономика