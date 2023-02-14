https://ria.ru/20230214/abdrashitov-1851955720.html
Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг
Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг - РИА Новости, 14.02.2023
Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг
Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым пройдет в четверг в Большом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:20
2023-02-14T15:20
2023-02-14T15:20
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым пройдет в четверг в Большом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России. "Прощание с Вадимом Юсуповичем Абдрашитовым состоится 16 февраля, в четверг, в 11 часов в Большом зале Центрального Дома кинематографистов (ул. Васильевская, д. 13)", — уточнили в пресс-службе.Абдрашитов скончался в воскресенье на 79-м году жизни от онкологического заболевания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, вадим абдрашитов, знаменитости
Культура, Новости культуры, Вадим Абдрашитов, Знаменитости
Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг
Прощание с Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг в Доме кинематографистов
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым пройдет в четверг в Большом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Прощание с Вадимом Юсуповичем Абдрашитовым состоится 16 февраля, в четверг, в 11 часов в Большом зале Центрального Дома кинематографистов (ул. Васильевская, д. 13)", — уточнили в пресс-службе.
Абдрашитов скончался в воскресенье на 79-м году жизни от онкологического заболевания.