https://ria.ru/20230214/abdrashitov-1851955720.html

Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг

Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг - РИА Новости, 14.02.2023

Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым состоится в четверг

Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым пройдет в четверг в Большом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:20

2023-02-14T15:20

2023-02-14T15:20

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым пройдет в четверг в Большом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России. "Прощание с Вадимом Юсуповичем Абдрашитовым состоится 16 февраля, в четверг, в 11 часов в Большом зале Центрального Дома кинематографистов (ул. Васильевская, д. 13)", — уточнили в пресс-службе.Абдрашитов скончался в воскресенье на 79-м году жизни от онкологического заболевания.

https://ria.ru/20230210/saura-1851310615.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, вадим абдрашитов, знаменитости