https://ria.ru/20230213/znachki-1851614949.html

В Госдуме предложили вернуть патриотические значки на школьную форму

В Госдуме предложили вернуть патриотические значки на школьную форму - РИА Новости, 13.02.2023

В Госдуме предложили вернуть патриотические значки на школьную форму

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещению Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:52

2023-02-13T09:52

2023-02-13T09:52

яна лантратова

сергей кравцов

госдума рф

образование - общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещению Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения ношения патриотических значков как элемента школьной формы, дизайн которых смогут разработать дети, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Не менее важными являются и вопросы внешнего вида школьников. Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. Это простая, но очень значимая вещь", - указывает депутат в обращении. Лантратова отмечает, что школьные значки должны стать предметом гордости подрастающего поколения, "атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе", когда дети с гордостью носили значки не только в школе, но и дома. При этом реализация инициативы должна быть осуществлена за счет государства, считает парламентарий. Целесообразным политик считает реализовать идею под патронажем нового российского молодежного движения - "Движения первых", участники которого смогли бы сами разработать дизайн значков. Депутат также напомнила о недавно реализованной инициативе "Разговоры о важном". По ее словам, мера уже имеет положительный эффект, а идея со значками поможет взглянуть на вопрос с воспитанием детей комплексно. С 1 сентября текущего учебного года в каждой школе в начале учебной недели стал исполняться гимн и подниматься государственный флаг. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://ria.ru/20230127/obrazovanie-1847985652.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф, образование - общество