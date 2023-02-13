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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадала женщина

В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 13.02.2023

В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадала женщина

Женщина ранена в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:58

2023-02-13T18:58

2023-02-13T18:58

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Женщина ранена в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики (ДНР). Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия