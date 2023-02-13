Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/zhena-1851689071.html
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате - РИА Новости, 13.02.2023
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате
В палате травматологического отделения городской больницы Иркутска обнаружили тело пациента с ножевыми ранениями, в убийстве подозревается его супруга, сообщило РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:51
2023-02-13T13:51
происшествия
иркутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
ИРКУТСК, 13 фев – РИА Новости. В палате травматологического отделения городской больницы Иркутска обнаружили тело пациента с ножевыми ранениями, в убийстве подозревается его супруга, сообщило областное СУСК РФ. "В палате травматологического отделения городской клинической больницы было обнаружено тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, во время посещения женщина нанесла несколько ножевых ранений своему супругу, от которых он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая была экстренно госпитализирована", - говорится в сообщении. СК завел уголовное дело об убийстве. Палата подозреваемой находится под охраной сотрудников полиции.
https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:51 13.02.2023
 
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате

В Иркутске пациента зарезали в больничной палате, в убийстве подозревается жена

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 13 фев – РИА Новости. В палате травматологического отделения городской больницы Иркутска обнаружили тело пациента с ножевыми ранениями, в убийстве подозревается его супруга, сообщило областное СУСК РФ.
"В палате травматологического отделения городской клинической больницы было обнаружено тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, во время посещения женщина нанесла несколько ножевых ранений своему супругу, от которых он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая была экстренно госпитализирована", - говорится в сообщении.
СК завел уголовное дело об убийстве. Палата подозреваемой находится под охраной сотрудников полиции.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13:34
Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии
 
ПроисшествияИркутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала