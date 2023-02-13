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В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате - РИА Новости, 13.02.2023
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате
В палате травматологического отделения городской больницы Иркутска обнаружили тело пациента с ножевыми ранениями, в убийстве подозревается его супруга, сообщило РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:51
2023-02-13T13:51
2023-02-13T13:51
происшествия
иркутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 13 фев – РИА Новости. В палате травматологического отделения городской больницы Иркутска обнаружили тело пациента с ножевыми ранениями, в убийстве подозревается его супруга, сообщило областное СУСК РФ. "В палате травматологического отделения городской клинической больницы было обнаружено тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, во время посещения женщина нанесла несколько ножевых ранений своему супругу, от которых он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая была экстренно госпитализирована", - говорится в сообщении. СК завел уголовное дело об убийстве. Палата подозреваемой находится под охраной сотрудников полиции.
https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html
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происшествия, иркутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате
В Иркутске пациента зарезали в больничной палате, в убийстве подозревается жена