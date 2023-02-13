https://ria.ru/20230213/zhena-1851689071.html

В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате

В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате - РИА Новости, 13.02.2023

В Иркутске жену заподозрили в убийстве мужа в больничной палате

В палате травматологического отделения городской больницы Иркутска обнаружили тело пациента с ножевыми ранениями, в убийстве подозревается его супруга, сообщило РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:51

2023-02-13T13:51

2023-02-13T13:51

происшествия

иркутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 13 фев – РИА Новости. В палате травматологического отделения городской больницы Иркутска обнаружили тело пациента с ножевыми ранениями, в убийстве подозревается его супруга, сообщило областное СУСК РФ. "В палате травматологического отделения городской клинической больницы было обнаружено тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, во время посещения женщина нанесла несколько ножевых ранений своему супругу, от которых он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая была экстренно госпитализирована", - говорится в сообщении. СК завел уголовное дело об убийстве. Палата подозреваемой находится под охраной сотрудников полиции.

https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html

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происшествия, иркутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)